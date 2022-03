Anita Matamoros vuelve a pasar por quirófano por su dolencia de boca. La influencer tiene volver a operarse por los incómodos dolores que padece. La joven ya había sido operada en otras ocasiones por el mismo motivo.

La hija de Kiko Matamoros tiene que volver a pasar por quirófano. Ella misma lo ha querido compartir con sus seguidores a través de redes sociales. La hija de Makoke ya había pasado estos días un poco enferma. La madrileña ya se ha sometido en varias ocasiones a esta intervención debido a una dolencia muy incómoda.

«Por cierto hoy me opero. De la boca, de lo mismo de siempre, del injerto de hueso, de encía y tal. Espero que esta sea la última operación, cruzo dedos. Estaré estos días un poco pachucha. Pero como siempre, on fire. Desde hace muchos años llevo un diente falso porque me di un golpe en casa», explica la joven sobre el inicio de su dolencia.

Makoke ya explicó que llevaban varios años intentando poner fin a este problema de salud que sufre desde hace años como consecuencia de una caída. Anita Matamoros se cayó cuando era pequeña y perdió el diente y el nervio.

«Me di una leche y me quedé sin nada. Ese hueco vacío cada vez se iba hundiendo más y la encía se iba retrayendo. Se me estaba poniendo de un color oscuro y, si lo dejas pasar, acabas perdiendo el hueso», contó la hija de Kiko Matamoros hace varios meses. Sin embargo, la influencer afronta estos momentos con la mejor actitud. A pesar de la operación, la joven ha asegurado que pese a todo va intentar estar a tope.