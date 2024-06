Ángel Cristo Jr confiesa el romance de Marieta con un trabajador de ‘Supervivientes 2024’

El concurso de Ángel Cristo Jr en Supervivientes 2024 no ha estado exento de polémicas, pero su salida tampoco. El hijo de Bárbara Rey ha sido expulsado de forma disciplinaria por parte de la organización del programa debido a que cruzó los límites impuestos por el equipo del reality.

Tras tres horas desaparecido de la isla, siendo buscado por las fuerzas navales de Honduras, el concursante fue expulsado y redirigido inmediatamente a España. Por ello, en la gala del pasado jueves 30 de mayo, Ángel Cristo Jr se sentó en el plató para comentar el concurso.

Marieta y Ángel Cristo Jr no han tenido la relación más idílica del concurso, de eso no cabe duda. Pero, lo que nadie se imaginó fue que el ex participante daría un dato completamente revelador de la que fue su compañera en la isla. De esta manera, el hermano de Sofía Cristo señaló que la ex participante de La isla de las tentaciones tendría un romance con uno de los trabajadores del programa.

«A Marieta le hice una chapita de coco, con las iniciales de ella y de una persona que le gustaba en la isla», comenzaba explicando Ángel Cristo Jr. Unas palabras que dejaron de piedra a Jorge Javier Vázquez, quien se encontraba dirigiendo la gala esa noche. «¿Quién le gustaba a Marieta?», le preguntó atónito el catalán.

«Es una persona que no está de concursante», respondía el hijo de Bárbara Rey. «Ah, que está detrás», señaló el presentador al percatarse de que se trata de un trabajador del reality. «Claro, ella me pidió el favor de que le hiciera las iniciales», sostenía Cristo. «¿Y eso lo tiene con ella?», le preguntó Vázquez sorprendido.

El tema del supuesto amorío de Marieta despertó mucha curiosidad en el plató de Supervivientes 2024. Por ello, Ángel Cristo Jr fue directo al grano. «No sé si se lo ha dado, pero es una persona que suele estar en la zona de los juegos», declaró. Una serie de detalles que no dejaron indiferente a nadie.

Por ello, y con el objetivo de quitarle hierro al asunto para continuar con la gala, Jorge Javier Vázquez recurrió al humor. «¿No será Laura Madrueño?», le preguntó. Una cuestión con la que hizo referencia a la presentadora que se encuentra en Honduras y se encarga de dirigir los juegos.

Marieta, destrozada tras la expulsión de Kiko Jiménez

El pasado jueves no fue una noche fácil para Marieta. Además de salir a la luz las declaraciones del hijo de Bárbara Rey, quien habló el supuesto amor de la joven en la isla, la participante también tuvo que despedirse de Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun fue el expulsado oficial de la noche, algo que dejó desolada a la joven de 24 años.

«Van a estar contigo Mari, no vas a estar sola. Yo te voy a estar apoyando fuera, voy a estar con tu madre. Aquí te van a apoyar», le dejó claro Kiko para animarla. «Tú te lo mereces», le dijo ella, entre lágrimas. «Tú si que te lo mereces, eres un ejemplo de superación», le respondía Kiko.