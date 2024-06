Ángel Cristo Jr confiesa quién quiere que sea el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Se presentó como una de las grandes apuestas de la edición, pero terminó saliendo del concurso por la puerta de atrás. Ángel Cristo Jr conquistó, durante más de dos meses, las paradisíacas playas de Honduras. Una aventura televisiva que no estuvo exenta de polémica, pero con la que se ganó el cariño del público.

Sin embargo, y tras vivir una fuerte discusión con su compañera Aurah Ruiz, el participante desafió por completo la normativa impuesta por la organización de Supervivientes 2024. Tal y como se informó la semana pasada, el hijo de Bárbara Rey desapareció durante 3 horas.

Una ausencia que provocó que todo el equipo del programa y el cuerpo naval de Honduras saliesen en su búsqueda. Adentrarse en la selva y sobrepasar los límites de la playa puso en riesgo la seguridad de Ángel Cristo Jr. Por ello, el participante fue sancionado de la peor manera.

La expulsión disciplinaria del concursante es un hecho, por lo que su paso por Honduras ya es cosa del pasado. Con esta premisa, los espectadores de Supervivientes: Conexión Honduras vieron como Ángel Cristo Jr aterrizó en el plató para explicar el motivo de su conducta.

«Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado», comenzó diciendo. Asimismo, y respecto a las feas palabras que dijo durante su discusión con Aurah Ruiz, fue claro. «No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas», dijo.

A pesar de todo, el ex superviviente ha recapacitado y ha comunicado que le encantaría solucionar sus problemas con Aurah Ruiz. Unas palabras con las que dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación. Asimismo, y respecto a las personas que se lleva en su corazón de este reality, lo tuvo claro.

«Me llevo a Javi, a Arkano… Sobre todo me llevo a Gorka», afirmó. «Hemos tenido alguna discusión, pero siempre discusiones de amigos. En mi corazón, Gorka es mi ganador. Pero se lo merecen muchas personas», sentenció. Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie, especialmente, porque la gran final de la edición se encuentra a la vuelta de la esquina.

👉Ángel Cristo desvela a quiénes se lleva como amigos de Honduras y quién es su ganador #ConexiónHonduras12 https://t.co/8z6dEIhbtB — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2024

Ángel Cristo Jr se derrumba en el plató de Supervivientes 2024

Según explicó el ex participante durante su entrevista con Sandra Barneda, su objetivo nunca fue salir del reality. La ira y el coraje que guardaba en su interior, por determinados acontecimientos en la isla, provocó que reaccionase de la peor manera.

Por ello, y tras pensar las cosas con calma y fuera de las penurias de la isla, Ángel Cristo Jr no pudo evitar mostrarse muy arrepentido. «Nunca pensé en las consecuencias», afirmó. «Me arrepiento de las últimas palabras que dije, no puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas y perdón a la gente que pude ofender, en ese momento me expresé mal», admitió entre lágrimas.

«Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado, sé que ellos me han cogido cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar con nosotros. Sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Hay un equipo humano maravilloso, a pesar de que hayan pasado cosas que no se puedan entender, quiero que sepa la gente que este programa merece la pena», concluyó.