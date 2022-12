Anastacia regresa a Madrid con un concierto único: fecha y dónde se celebrará

Anastacia es una cantante estadounidense de pop icónica de los años 2000. Esta veterana estrella ha tenido varios parones en su carrera debido a problemas de salud, pero nada ha conseguido frenarla del todo. El próximo 2023 volverá a España a dar un concierto de lo más especial parte de su tour europeo I’m Outta Lockdown – The 23rd Anniversary.

Le fecha elegida es el 17 de julio y el espacio es el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid). Sin suda un recinto de lo más único para la ocasión. Las entradas se pueden adquirir a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. La preventa se ha abierto hoy mismo día 27 de diciembre a las diez y durará hasta el próximo día 29 a las nueve, ya que a las diez se abrirá la venta general.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Live Nation España (@livenationesp)

Este icono del pop cuenta con siete álbumes de estudio a sus espaldas. Anastacia lleva sin pasar de gira por España desde 2018, por lo que servirá para promocionar Evolution, su último disco de 2017. Este fue todo un éxito y consiguió llegar al Top 10 del Reino Unido de discos más vendidos. En esta gira de I’m Outta Lockdown – The 23rd Anniversary, como bien dice el nombre, repasará además todos los éxitos de su carrera como por ejemplo I’m Outta Love o Left Outside Alone.

La artista se encuentra más que consolidada debido a sus largos años de carrera y numerosos éxitos, a pesar de los parones forzosos a los que se ha debido someter. Sin embargo, volverá a estar más presente que nunca gracias a esta gira europea. Ya en octubre de 2021 empezó de nuevo a despegar cuando ganó The Masked Singer en Australia disfrazada de vampiro.

Si no te quieres perder a Anastacia en vivo puedes hacerte ya mismo con las entradas. La preventa ya ha comenzado en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés y la venta general se producirá en estos mismos puntos de compra el próximo jueves 29 a las diez.