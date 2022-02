Anastacia ha hecho muy felices a sus fans españoles, pues finalmente sí que pisará un escenario de nuestro país durante su gira de este año. Aunque al principio parecía que se había olvidado de España, este mismo miércoles la artista ha fado la gran noticia a través de su cuenta de Twitter.

De esta forma, la cantante estadounidense se ha sumado al cartel del festival Starlite de Marbella, Málaga, donde actuará el próximo 10 de junio, en la que es su única cita confirmada en España este año.

La artista de Illinois (Chicago, EEUU) regresará a Starlite después de cinco años con su gira ‘I’m Outta lockdown 22nd Anniversary tour’, en la que conmemora sus veintidós años sobre los escenarios. Un concierto único en España, siendo la única vez que actuará en nuestro país durante su esperada nueva gira.

Fue el pasado mes de noviembre cuando nos hacíamos eco de su decisión de subirse de nuevo al escenario para conmemorar sus más de dos décadas sobre los escenarios, no obstante, al mismo tiempo también nos enteramos de que España no estaba en la lista de países por los que pasaría su gira.

Ahora, la artista ha añadido nuevas fechas y, posiblemente, veamos más fechas en el futuro. De momento, la Península Ibérica tiene dos citas, una en España, y otra en Portugal.

Y es que la estadounidense está de celebración. Su exitosa carrera iniciada en el año 2022 cumple 22 años, tiempo en el que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y recibido múltiples reconocimientos que avalan su trayectoria profesional en la música

