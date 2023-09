Anahí (RBD) confiesa que sufrió un paro cardíaco por el que estuvo a punto de morir

Anahí, con el paso de los años, se ha convertido en una de las cantantes y actrices mexicanas más reconocidas en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. El gran punto de inflexión de su trayectoria musical llegó con su participación en la serie Rebelde, así como su paso por la banda RBD.

Recientemente, Anahí ha concedido una entrevista a Joaquín López-Dóriga. Entre otras cuestiones, hizo una confesión que, desde luego, ha marcado un antes y un después. ¿En qué consiste? La mexicana reconoció que llegó a sufrir nada más y nada menos que un paro cardíaco que casi le cuesta la vida.

La integrante de RBD confesó que, durante muchos años, sufrió diversos problemas alimenticios. Entre otras cuestiones, por las continuas críticas por su peso en el mundo del entretenimiento. En esta entrevista habló de las consecuencias que ha tenido esta dura enfermedad, como es ese paro cardíaco que sufrió con tan solo 18 años.

Los hechos ocurrieron tras finalizar las grabaciones de Primer amor, a mil por hora, una de las telenovelas con las que más éxito cosechó Anahí. Fue un punto de inflexión en su vida, ya que volvió a recaer en esos trastornos alimenticios contra los que llevaba luchando desde hace varios años atrás.

“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer. A veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y, cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho”, reconoció la mexicana a Joaquín López-Dóriga. “Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias, porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’. Tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, reconoció.

“Estábamos en Interlomas, volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles”, continuó explicando. Acto seguido, añadió: “Gracias a Dios porque llegué con un paro cardíaco horrible, tenía 18 años, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvaron la vida”. Los médicos no tardaron en explicarle lo que había ocurrido: “Tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia. Mi corazón no podía más”.