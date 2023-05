Anabel Pantoja se pronuncia ante los rumores de una posible relación con Samu Chávez

Anabel Pantoja está cada vez más centrada en su trabajo como influencer. De hecho, hace tan solo unos cuantos días, puso rumbo a México con varios compañeros. Es entonces cuando comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación con Samu Chávez, el que fuera participante de La isla de las tentaciones.

Por ese mismo motivo, una reportera de Europa Press quiso preguntar por este asunto a la sobrina de Isabel Pantoja. Lo que no esperaba era recibir unas respuestas realmente cortantes. “Es falso, ¿vale?”, comenzó diciendo Anabel, visiblemente molesta. Todo ello mientras pedía a la reportera que la dejara tranquila, ya que tenía cosas que hacer.

Mientras andaba, la compañera de Europa Press no dejaba de preguntar. Esto provocó que, en un momento dado, la exconcursante de Supervivientes 2022 se parase en seco: “¿Quieres que me quede aquí y te responda?”, cuestionó. Acto seguido, y forzando una sonrisa, Anabel contestó: “No estoy obligada a responderte, no lo estoy”.

Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja fue a más: “Pero vamos, que es mentira. Pero me paro aquí porque después dicen que os trato mal”. Antes de irse, la prima de Isa Pantoja aseguró lo siguiente: “No quiero ser grosera, pero no me interesa nada de lo que me están preguntando. Lo que sí es mentira, y la revista la ha cagado. Pero vamos, con creces”. Así pues, insistía: “No he tenido nada con él”, refiriéndose a Samu Chávez.

Como no podía ser de otra manera, el programa Sálvame emitió estas imágenes de los compañeros de Europa Press. Es entonces cuando Kiko Hernández no tardó en dar su opinión al respecto: “Dices que no estás obligada, pero sí estás obligada”. Convencido de que la andaluza se ha equivocado con su actitud, el colaborador fue mucho más allá:

«Esa chica que lleva el micro el día de mañana tú la vas a llamar para una convocatoria de unas joyas o de una línea de camisetas y esa chica te dirá vete a la mierda porque yo tampoco estoy obligada», reconoció. Unas declaraciones que provocaron que el público arrancase a aplaudir. Es evidente que se mostraban de acuerdo con su postura.

Anabel Pantoja responde a Kiko Hernández

La exconcursante de Supervivientes 2022, a pesa de encontrarse en otro viaje con varios influencers, ha querido responder al colaborador de Sálvame. Y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho a través de sus historias de Instagram: “Si estoy en un photocall o en un programa de televisión es mi obligación, pero ir por la calle y que me pregunten si estoy o dejo de estar con alguien, creo que la ley no me obliga”.

“Aun así, me paro y atiendo a compañeros que están haciendo la calle”, insistió. Por si fuera poco, Anabel Pantoja aprovechó la ocasión para ir más allá: «Espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo obligación».

Además, la influencer ha confesado qué relación tiene, realmente, con el que fuera participante de La isla de las tentaciones: «Me parece muy fuerte que Samu me llame para decirme que le han llamado para desmentir algo que no ha sucedido». Así pues, insiste: «Lo he desmentido yo y lo desmiente Samu, pero hasta que me vuelva a casar esto seguirá así, sacando que si estoy con uno o con otro».