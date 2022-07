Telecinco emitió este jueves la gran final de Supervivientes 2022. Con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, fue una noche llena de emociones, donde Alejandro Nieto se coronó como el ganador de la edición y donde tuvieron lugar reencuentros muy esperados, entre ellos el de Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Tras varias semanas separados, Anabel Pantoja y Yulen Pereira se reencontraron en el plató del reality. Ambos tenían muchas ganas de estar juntos por fin, sin embargo, cuando por fin se reencontraron su reacción no fue como los espectadores y los presentes en el plató se esperaban.

Después de haberse convertido en la última expulsada del reality, Anabel Pantoja no pisó el plató de Supervivientes 2022 hasta este jueves, cuando se reencontró con sus compañeros de aventura y con sus seres queridos, después de tres meses sin ver a su familia y amigos.

Anabel entra en el plató y se reencuentra con Yulen 😍 #SVFinal https://t.co/zGzSxLg2EY — Telecinco (@telecincoes) July 28, 2022

Anabel abrazó primero a su prima Isa Pantoja, quien le recibió con mucha emoción y le dio la vuelta para que viera que detrás tenía a su pareja. En ese momento, la sobrina de Isabel Pantoja saltó a los brazos de Yulen pero no le dio ningún beso, dejando a todos los presentes atónitos.

Después de saludar a todos sus amigos y familiares, fue el propio Jorge Javier quien le comentó que no le había dado un beso a Yulen. «Oye, permíteme que te diga una cosa, ¿has visto a Yulen y no le has dado un beso? Es que ni le has dado un beso», le dijo el presentador muy extrañado.

«Uy, perdón», contestó Anabel, antes de acercarse al esgrimista. En ese momento, fue hasta donde se encontraba Yulen y le dijo que estaba muy guapo dándole un beso en los labios y rápidamente continuó el programa con normalidad.