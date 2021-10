Isa Pantoja siempre ha sido muy generosa con sus declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa’. Por eso, la presentadora Ana Rosa Quintana no ha dudado en lanzarle un cable a la colaboradora, ahora que ha vuelto a estar en el punto de mira tras la boda de su prima, Anabel Pantoja.

Este miércoles, Isa Pantoja reapareció en ‘El programa de Ana Rosa’, tras la boda, y no ha dudado en responder a todas las preguntas que los colaboradores le hicieron sobre en enlace, así como también respondió a las preguntas sobre el esperado reencuentro entre su madre y su hermano.

Tras sus declaraciones, Ana Rosa Quintana quiso agradecerle una vez más su sinceridad y generosidad a la hora de responder a las preguntas de todos los colaboradores.

Ana Rosa critica a Kiko Rivera tras el anuncio de su exclusiva #AR6O https://t.co/OITsc7y9Ir — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 6, 2021

«Gracias por tu naturalidad, por tu sensatez, y por transmitir las cosas como se trasmiten, con normalidad», dijo Ana Rosa Quintana, antes de despedirse con un zasca que podía haber ido dirigido para Kiko Rivera: «A ver si esto se le pega a otros…».

Tanto Joaquín Prat como la presentadora, quisieron agradecer públicamente a Isa Pantoja su actitud, así como también le mostraron todo su apoyo tras las críticas recibidas durante los últimos días por haber acudido a la boda de su prima.

«Tienes el cielo ganado», le dijo Joaquín Prat a la hija de Isabel Pantoja. No es la primera vez que en ‘El programa de Ana Rosa’ se mojan sobre este tema. De hecho, este martes la periodista habló de Irene Rosales, asegurando que: «Tiene que entender que está en los medios de comunicación, lo que no se puede es coger lo que nos interesa y lo que no nos interesa, no».