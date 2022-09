Ana Mena comparte un adelanto de ‘Me he pillao x ti’, su próximo single

Desde el pasado mes de abril hemos podido seguir los pasos de Ana Mena a través de su Tour 2022, que prácticamente cada semana recorre diferentes localidades de la geografía española e italiana ofreciendo un espectáculo de hora y media con una calidad que solo ella sabe entregarnos.

Una oportunidad que noche a noche le permite hacer un repaso por algunos de sus temas más famosos, las diferentes canciones que han formado parte de su trayectoria desde sus inicios (con la interpretación de No soy como tu crees), pero que también le han permitido avanzar algunas de las canciones que formarán parte de su segundo disco.

e hecho, fue en estos conciertos donde presentó Las 12 meses antes de poder escuchar su versión de estudio y de que se hiciese conocedora de que era una colaboración con Belinda.

que temazo ana mena sácalo ya pic.twitter.com/zMa4wo1bJr — 👤 (@nosoyanxo) August 31, 2022

Se trata de la canción: Me he pillao x ti. Una canción de la que cada vez con más fuerza piden sus fans su versión de estudio, y sin duda uno de los nuevos temas que formarán parte de su nuevo álbum. Así lo ha dejado además ver la propia malagueña, que no dudaba en compartir a través de su cuenta de Instagram las decenas de peticiones que recibe diariamente en torno al lanzamiento del que todo apunta que será su próximo single.

Al mismo tiempo, la de Estepona ha querido regalar a sus seguidores un trocito de su proceso de creación compartiendo unos vídeos del día en que terminaron esta canción en el estudio el pasado 15 de abril de 2021, dejándonos ver tanto la primera estrofa como el estribillo. Un vídeo que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas.