La plataforma de streaming ha aprovechado el estreno de la cuarta entrega de ‘La isla de las tentaciones’ para emitir el reality. Ya están disponibles los primeros seis episodios, siendo el último que se corresponde con la final el único que todavía no se ha estrenado ni se ha desvelado aún la fecha en la que será posible verlo.

Serán separados en dos villas distintas donde compartirán la experiencia con tentaciones y posibles amores del pasado. Para alcanzar ese premio en metálico tendrán que mostrar plena confianza, ya que, de lo contrario, el dinero irá descendiendo. Las causas por las que pueden perder dinero son: no cumplir las normas implantadas por el otro miembro de la pareja, no tener contacto íntimo con otra persona o no mentir.

¿Cómo sabrán si están mintiendo? El programa contará con la tecnología del ‘Eye detect’, un detector de mentiras para saber si lo que dicen es cierto a través de los ojos. Además, Mónica Naranjo les dará la oportunidad de ver imágenes de sus parejas en la otra villa, pero en esta ocasión habrá que pagar por ello, ya que al aceptar verlas no están confiando plenamente.