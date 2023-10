‘Amar es para siempre’, capítulo 2734: Daniel decide pedir matrimonio a Silvia

Amar es para siempre, con el paso de las temporadas, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2733 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Elena intenta saber quién es, en realidad, la madre biológica de Malena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2734 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Elena no ha dudado un solo segundo en desenmascarar a Lola como madre biológica de Malena. Finalmente, uno de los grandes secretos ha salido a la luz, ¡y de manera inesperada!

Por si fuera poco, observamos cómo Manolita trata por todos los medios de intentar mediar entre Peñalara y Benigna, que han acabado besándose. Todo ello mientras somos testigos de un instante verdaderamente sorprendente: Daniel ha dado el paso de pedir matrimonio a Silvia, ¡y ella acepta!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Quintero trata por todos los medios de descubrir que Daniel, en realidad, está muy implicado en el tráfico de esmeraldas. Y es evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo. Además, Isidro y Sofía han encontrado la agenda de Iván, en la que aparece un nombre: Ester.

Además, observamos cómo Sebas no ha tardado en localizar al padre de Carlos, por lo que ha podido comprobar, de primera mano, que el chico miente. Chimo, por su parte, toma la firme decisión de romper su relación con Claudia, ya que siente que no está a la altura de esa relación sentimental. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.