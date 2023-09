‘Amar es para siempre’, capítulo 2720: Diana da un ultimátum a Victoria

Amar es para siempre, con el paso de los años, se ha convertido en una de las series diarias que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2719 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Lola se ha visto en la obligación de rechazar a Román.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2720 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo el negocio con Galerías Preciados se ha visto truncado, y todo como consecuencia del sonado enfrentamiento de los Quevedo. ¡Nada ha salido como esperaban!

Alicia ha pedido a su padre que, de alguna manera, interceda por Román ante Galerías Preciados, pero no las tiene todas consigo. Por si fuera poco, observamos cómo, por momentos, la relación entre Claudia y Chimo se afianza. Todo ello mientras Pelayo termina saboteándose para no llevarse el cáterin de Alianza Popular.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Rafa ha dado el paso de actuar en el King’s, mostrándose completamente decidido a no ser transgresor. Todo ello mientras Benigna promete ayudar a Silvia en todo lo que sea necesario. Es más, está convencida de que Quintero, al final, va a defenderla.

¿Estará en lo cierto? Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, dadas las circunstancias, Diana no ha tardado en lanzar un ultimátum a Victoria: debe escoger entre su familia o ella. Es evidente que está en una auténtica encrucijada de la que no sabe si logrará salir airosa. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

Sin dejar de pensar en el beso que se dieron, Román comparte con Lola sus sentimientos mientras la modista le pide que olviden lo sucedido 💥 #Amar27Sephttps://t.co/Cem4yTsmFX — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) September 27, 2023