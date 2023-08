‘Amar es para siempre’, capítulo 2686: Isidro se siente responsable de la muerte de Ester

No es ningún secreto que Amar es para siempre continúa siendo una de las series diarias que más espectadores tiene en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2685 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Diana ha dado un importante consejo a Victoria que tiene relación con Elena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2686 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Sofía no puede evitar echar en falta un anillo. Es entonces cuando, por mediación de Benigna, Quintero ha tomado la decisión de ayudarla. Una acción que Iván no ve con buenos ojos, ¡ni mucho menos!

Por si fuera poco, observamos cómo Victoria ha aceptado un nuevo encargo, que es el de los uniformes del SEPU. A pesar de los esfuerzos, Elena se niega en rotundo a participar en este trabajo. Y todo después de confirmar que Victoria calló que Federico le fue infiel, durante todo este tiempo, con Sonsoles.

Carlos se da cuenta de que puede ser descubierto por Gala en cualquier momento. Así pues, trata un tímido acercamiento, aunque los resultados no son para nada los que esperaba. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Alicia y Malena tiene un nuevo enfrentamiento, provocando en Román cierta incomodidad.

Así pues, tendrán que solucionar estos asuntos antes de que la cosa se complique aún más y por momentos. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Isidro se ha enterado de la inesperada muerte de Ester. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, no puede evitar sentirse realmente culpable. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

