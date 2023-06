‘Amar es para siempre’, capítulo 2653: Alberto acepta divorciarse de Andrea

Amar es para siempre, con el paso de los años y las temporadas, ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2652 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Andrea estaba dispuesta a entrar en la cárcel con tal de conseguir el divorcio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2653 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alberto, finalmente, ha aceptado darle el divorcio a Andrea. Pero todo a cambio de tener el tiempo suficiente para conseguir un nuevo proyecto para su padre.

Andrea, por su parte, ha recibido una inesperada oferta de Peñalara para comprar el Supermercado. Al no saber qué hacer, ha pedido opinión tanto a Manolita como a Vicente. Finalmente, decide no vender. Al menos por el momento. Rocío ha regresado a la farmacia con Hugo, más que decidida a cuidar de su hermana.

Como no podía ser de otra manera, Lorenzo se ha tomado muy en serio su nuevo papel en el anuncio que va a grabar. Todo ello mientras Concha, finalmente, se ha enterado de la huida de Luján y éste no tarda en prometer a Jorge que, si no consigue encontrar a Sarrías como tiene previsto, se entregará.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Vicente utiliza a Marcelino y a Andrea para intentar saldar sus deudas de juego y, además, participar en una nueva timba. Además, somos testigos de cómo Carballo ha empezado a hacer cábalas respecto a la huida de Luján. Es entonces cuando Sarrías vuelve al barrio. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.