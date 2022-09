‘Amar es para siempre’, capítulo 2461: Visi confiesa a los vecinos que padece cáncer

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2460 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Sancho ha querido encargar un nuevo caso a Jorge y Carballo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2461 de Amar es para siempre. Así pues somos partícipes de cómo, finalmente, Visi ha confesado a sus vecinos que padece una grave enfermedad como es cáncer. Evidentemente, esta noticia ha supuesto un shock para todos sus amigos y conocidos.

Las reacciones son varias pero hay una cosa que todos tienen clara: van a estar a su lado en todo momento. Todo ello mientras Carballo ha querido recurrir a unos métodos realmente peculiares para poder resolver, a la mayor brevedad posible, el caso de Mariola y Oliver. Las consecuencias de sus actos no dejarán indiferente a nadie.

Sancho parece tener un plan para lograr que Cristina y Quintero acepten, de una vez por todas, la propuesta que les ha hecho para entrar de lleno en la política. Por si fuera poco, observamos cómo Restituto ha conseguido desvelar a Rocío el verdadero motivo de su nerviosismo. Y es que ha sido infiel.

Por lo tanto, no cree que pueda casarse teniendo esa culpa a sus espaldas. La policía, con Luján al frente, no ha dudado un solo segundo en detener a quien creen que es el culpable de la muerte de Ana Mari. ¿Habrán acertado? ¿Conseguirán descubrir toda la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.