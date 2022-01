No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 19 de enero disfrutamos del capítulo 2286 donde vimos cómo Santiago ha descubierto que Penélope e Ismael son amantes.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2287 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando observamos cómo Penélope no ha dudado en impedir que Santiago cometa una locura y, de esta manera, dispare contra Ismael. Los dos tienen un forcejeo y Santiago termina disparando, pero es su mujer quien resulta herida.

Ismael trata por todos los medios de contener esa grave herida y, aunque pide a Santiago que haga algo para evitar que la cosa vaya a más, éste termina huyendo del King’s. La noticia sobre el tiroteo ha corrido como la pólvora y ha causado un enorme impacto en la Plaza de los Frutos. ¡Y no es para menos!

Penélope ha sido trasladada al hospital, en estado muy grave. Ismael, mientras tanto, se lamenta profundamente por lo ocurrido, y es que no puede evitar sentirse culpable. Si él no hubiera salido de prisión, su amada no estaría en esos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte y, por tanto, Santiago no se convertiría en un asesino como él.

Fran ha comenzado diversos proyectos en Garlo aunque, poco a poco, ha comenzado a sentir esa responsabilidad de ser jefe, pero también la soledad que conlleva. Por si fuera poco, el joven ha comprobado que los empleados no confían mucho en él a la hora de gestionar, de manera correcta, esta histórica empresa.

La alegría de Sonia por haberse dado una segunda oportunidad con Halcón empieza a contrastar, evidentemente, con el profundo dolor que padece Medina. Cristina ha querido presentarse a Coral como su abogada. Alguien le ha contratado para que se encargue de su defensa en el asunto que tiene relación con el testamento de don Germán.

Por si fuera poco, vemos cómo Uriarte se ha encontrado con Raúl en el King's por lo que, inevitablemente, está tentado a decirle toda la verdad. Pero, por el momento, toma la decisión de seguir cumpliendo con la promesa que hizo a Carmen.