‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 27 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 2270 donde vimos cómo Carmen decidió pedir ayuda a Uriarte.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2271 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, observamos cómo Raúl se encarga de que nadie de la competencia quiera contratar a Fran. A tal punto llega la cosa que el joven comienza a plantearse la posibilidad de volver a trabajar con Uriarte.

Al fin y al cabo él es el único que le ofrece trabajo en estos complicados momentos. Santiago reconoce que no puede más con la complicada situación que le ha tocado vivir, por lo que decide confrontar a Penélope. El objetivo del hombre es buscar la verdad sobre por qué se niega a tener hijos con él.

El subconsciente traiciona a Penélope en el momento más inoportuno 😳. #AmarEsParaSiempre https://t.co/NYoIX32ISu pic.twitter.com/akEjLWezpT — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) December 26, 2021

Marcelino y Manolita, de manera inevitable, se convierten en dos de los grandes protagonistas de esta nueva entrega de la serie de Antena 3. La pareja reconoce que está cada vez más preocupada por Catalina y por la rebeldía que ha desarrollado en las últimas semanas. Son conscientes de que tienen que poner solución a la situación cuanto antes.

Parece que, después de todo, Carmen se ha dado cuenta de que Castiñeiras no es tan amigo de la familia García como imaginaba. ¡La confesión de Quintero le ha dejado completamente descolocada! Lo que ni tan siquiera imaginan es que el abogado guarda un as debajo de la manga con el que pretende, de manera directa, cubrirse las espaldas. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.