‘Amar es para siempre’ es, sin lugar a dudas, una de las series diarias que más éxito ha cosechado en los últimos tiempos. Es más que evidente que siempre sabe cómo sorprendernos. Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2217 donde vimos cómo Fran tomó la decisión de besar a Coral.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2218 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera somos partícipes de cómo Manolita ha descubierto algo muy concreto. ¿El qué, exactamente? La causante del descuadre de las cuentas de la juguetería del barrio.

Todo ello después de estar diversos días intentando buscar algún culpable entre los empleados. Y parece que nada tenía que ver con ellos. Ahora bien, ¿cómo afectará la relación de Manolita con los García Corcuera después de todo lo que ha ocurrido? Lo que es un hecho es que será un antes y un después en muchísimos aspectos.

Coral no le quita ojo al nuevo director creativo de Garlo, lo que está derivando en tensos encontronazos como el que hemos vivido hoy 💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/6C0NNEpKFY — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) October 6, 2021

Coral, mientras tanto, ha tomado la decisión de ocultar a Raúl un asunto muy concreto: el incidente con Fran. Por ese mismo motivo le pide que deje de jugar con ella. Sonia, por su parte, se ha visto obligada a enfrentarse a uno de los casos más complicados y difíciles de toda su carrera.

Estamos hablando, cómo no, de Sebas. Lo hace con Medina con quien, a pesar de todo lo que ha ocurrido en las últimas entregas, parece que ha retomado esa buena sintonía. Ismael decide sincerarse como nunca con Penélope y le hace saber el motivo por el que no dudó en abusar de Felipe. Guillermo intenta encontrar la manera de demostrar a Inés que está, al igual que ella, muy implicado en la relación. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.