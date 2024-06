Amaia se sincera en ‘La Resistencia’ sobre el sexo y Hacienda: «No ha sido un mes muy potente»

Amaia Romero ha vuelto a La Resistencia para hablar de su nueva canción, titulada Nanai y que se podrá escuchar desde el viernes 14 de junio en todas las plataformas. Como es habitual, lo más jugoso de esta entrevista fue el momento en el que contestó a las preguntas clásicas sobre el sexo y el dinero que tiene en el banco, donde se sinceró especialmente por el golpe que le ha dado Hacienda en su declaración.

La noche comenzó hablando de un tema tan poco relacionado con la música como es la diferencia entre los espaguetis y los tallarines. Una polémica que les llevó a terminar hablando de David Bisbal, otro ex triunfito como la invitada.

De ahí recordó que le conoce solo de haber coincidido en la última gala de los Premios Goya, donde ambos cantaron Mi gran noche, el clásico de Raphael. Tras el escenario tuvieron un momento para charlar, aunque la navarra se ha declarado como gran fan, lo cierto es que no recuerda mucho de aquella charla. Apenas ha sabido decir que hablaron durante unos minutos y que le dio algunos consejos sobre su carrera, pero en realidad no le dejó muy marcada.

«No me acuerdo mucho de lo que me dijo», aunque cree que algún consejo seguro que le daría «porque es David Bisbal». Viendo el jardín en el que había metido a la invitada, Broncano ha querido salir en su ayuda y ha querido destacar que el almeriense «es el mejor», momento que Amaia ha aprovechado para aporrear el trombón que hay siempre junto al sofá.

Amaia responde a las preguntas clásicas de La Resistencia

La cantante se libró en su última visita de tener que hablar del sexo, por eso el presentador no ha perdido la oportunidad de preguntarle sobre ese tema en primer lugar. «Hay tres baremos, no sé si los has visto, relaciones sexuales normales un punto, petting es 0,6 y masturbación, 0,2», le tuvo que explicar.

«El petting está muy bien, es divertidísimo, en una esquina…», una salida de la cantante dejó muy sorprendidos a todos, ya que esa práctica suele ser desconocida y a muchos invitados les parece una broma de las muchas del programa.

La Renta sí que le ha hecho buen petting a @amaiaromero pic.twitter.com/v4vnlZAVRM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 12, 2024

Tras darle muchas vueltas, la de Pamplona dio un dato concreto: «No sé, voy a decir un 5,2 o algo así. No ha sido un mes muy potente, pero bien. Como un punto es follar, vamos a dejarlo en 6,2, aunque tampoco ha habido mucho». En el último momento ha subido un punto porque parece que se ha acordado de algo que hasta ahora tenía olvidado.

Sobre el dinero sí que ha dado algunos detalles muy interesantes debido a que es una de las cantantes de indie más potentes del momento y su agenda está repleta de proyectos desde que salió de OT 2017. «En la declaración de la renta he tenido que pagar como 70.000 euros… ha sido bastante duro», ha dicho ante el asombro de todos.