Camilo responde en ‘La Resistencia’ a la pregunta del sexo y acaba con un mito: «De todos mis amigos…»

Tras protagonizar una divertida entrevista en El Hormiguero, el cantante Camilo ha vuelto a una programa de televisión, esta vez al teatro de La Resistencia para hablar con David Broncano. Pese a no poder hacer mucha promoción de su música y de su gira, ha dejado grandes momentos.

El colombiano comenzó la noche con los habituales regalos que se le suelen hacer al presentador, aunque en este caso llevó muy especial que llega desde lo más profundo. Tras recordar que con Pablo Motos contó que tenía un collar lleno de la leche materna de su mujer, igual que Cristina Pedroche, ha querido tener un detalle también para él.

Camilo fue al Hormiguero y contó, como regalo, una historia preciosa de su mujer. Aquí, ha venido y le ha regalado una collar con lefa. 🎵 Yo no tengo pa' darte ni un peso

Pero sí puedo dártelo muy espeso 🎵 Gracias, Camilo, siempre suman los regalos hechos a mano. pic.twitter.com/XafGmodkXK — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 11, 2024

Sin decirlo, se dio a entender que le regalaba un collar con un pequeño bote lleno de semen del cantante, un momento que ha dejado sin palabras al presentador de Movistar Plus+. Pese a que se trata de un programa sin filtros, ha sido una de las pocas veces que no ha sabido reaccionar ante lo que estaba pasando.

«Lo que yo le llamo un regalo hecho a mano», decía Camilo ante las risas de todo el público, que no se podía creer lo que estaba pasando. El artista ha dejado claro que entiende perfectamente el humor del programa y lo ha llevado al extremo. Preocupado, Broncano ha preguntado si con el calor no no goteará, a lo que el cantante le ha tranquilizado explicándole que está sellado por completo.

Tras discutir sobre los posibles olores a diferentes alimentos que podría tener la sustancia que lleva el collar, ha recomendado a los hombres comer piña y tomate para que tenga un mejor sabor. «Algo se prueba», ha sido una de las frases con las que han decidido terminar la conversación sobre este tema.

Camilo responde a las preguntas de La Resistencia

Como es habitual, llegó el momento de hablar de las relaciones sexuales en los últimos 30 días, momento en el que Camilo ha querido derribar un mito sobre los casados. «Me parece que hay un mito, así en general, que dice que el matrimonio es el fin del sexo», ha comenzado a decir.

No ha contestado la pregunta de las relaciones y se ha salido por la tangente, pero se ha calentado con el tema de los solteros flipaos en redes sociales. @CamiloMusica pic.twitter.com/5Fr1qHaEsZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 11, 2024

«De todos los amigos solteros que tengo, guapos además, que salen por la noche, ponen la manita y rebotan el codito y de todas las amigas solteras y guapas, el que más fo**a soy yo», ha asegurado muy convencido.

Pero no han terminado ahí las frases épicas, ya que le ha lanzado un nuevo dardo a los que presumen de tener más relaciones sexuales por estar solteros. Ahí Broncano le ha apoyado diciendo que sin pareja «hay que hacer más gestiones» para poder tener relaciones, una ventaja que los casados tiene pese a lo que se pueda pensar.

Para rematar, el invitado de La Resistencia ha dicho que «la mayoría están en el hotel solos, con el iPad, haciendo collares», una frase con la que ha recordado que minutos antes le había regalado un collar lleno de semen al presentador. Broncano, de nuevo, ha caído rendido ante su afirmación: «Es una buena metáfora: ‘haciendo collares’».