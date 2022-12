Amaia se pronuncia sobre su supuesta rivalidad con Aitana

Amaia ha vivido un año repleto de éxitos, novedades y descubrimientos, tanto en lo personal como en lo profesional. De hecho, en cuanto a su carrera se refiere, la artista lanzó el pasado mes de mayo su segundo proyecto discográfico. Un trabajo que presentó al mundo bajo el título de Cuando no sé quién soy y con el que ha recorrido numerosas ciudades sobre los escenarios.

Un tour que no solo ha dado la vuelta por España, sino que también ha cruzado el charco para entonar por primera vez sus temas juntos a sus fans de Latinoamérica. Un viaje inolvidable del que Amaia ha querido hablar en su reciente entrevista para la revista Glamour, donde también se ha confesado sobre su relación con la que fue su compañera en la Academia de OT, Aitana.

“Obviamente he evolucionado, pero me veo como una persona muy normal. Que haya gente que te admire tanto, como si fueras alguien importante, me llama la atención y no termino de acostumbrarme. Pero no lo digo como algo malo, sino que me sigue sorprendiendo para bien”, afirmó sobre el fenómeno fan.

“Estoy muy feliz porque tengo una vida muy normal. No me gustan los excesos. Salgo a la calle como cualquiera, voy al supermercado a hacer la compra, me hago la comida… Así es como quiero vivir”, agregó. “Cuando salgo al escenario y canto, siento que es lo mejor que sé hacer en el mundo. Porque sé que se me da bien. Pero en la vida, no soy como la del escenario; es como si tuviera dos personalidades”, dijo.

Asimismo, cuando le han preguntado sobre su rivalidad con Aitana, esa cuestión que siempre intentan recordarle, Amaia ha sido bastante tajante. “Dos chicas por tener la misma edad y por haber salido del mismo concurso tienen que estar enfrentadas y ser competencia», comentó.

«Da igual que seamos dos personas completamente diferentes y que hayamos tomado cada una su camino. No lo entiendo, la verdad. Es una tontería”, sentenció. Unas palabras con las que zanjó cualquier polémica que pueda surgir con su compañera y amiga.