Amaia Romero no deja de sorprender a sus fans. La artista publicará el próximo 3 de enero una versión en japonés de la canción Yamaguchi, incluida en su último álbum de estudio. Desde entonces, sus fans cuentan las horas para escuchar esa versión tan particular.

Fue la propia artista la que compartió la noticia el pasado jueves a través de sus redes sociales. Yamaguchi se trata de una canción que Amaia compuso en honor de un parque de su ciudad natal, Pamplona. que lleva el nombre de dicha ciudad japonesa y al que siempre iba cuando era una niña.

«Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar/ En el parque Yamaguchi yo me debí quedar/ Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan», dice Amaia Romero en la letra de esta canción, que en Youtube suma más de 715.000 reproducciones.

Como agradecimiento por esta canción, la localidad ubicada sudoeste de Japón instaló el pasado mes de abril una placa dedicada a la ganadora de OT 2017 y ubicó la placa en una plaza llamada Espacio Pamplona e inspirada en la capital de Navarra.

Amaia compartió la noticia del lanzamiento de esta versión de su canción en japonés a través de su cuenta de Instagram, acompañada por la portada del sencillo, una fotografía de la joven andando por el parque Yamaguchi, que ha conquistado a sus fans.

El famoso parque es un jardín de estilo japonés concebido para conmemorar el quince aniversario del hermanamiento entre la localidad española y la japonesa del año 1980. Además, Amaia ha publicado unas fotos suyas en el estudio de grabación. Por otro lado, artistas como Rozalén y C. Tangana, han calificado esta canción como un «sueño hecho realidad».