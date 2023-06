Alma Bollo se sincera sobre Chiquetete en el “puente de las emociones” de ‘Supervivientes 2023’

Este martes, Alma Bollo se convirtió en la protagonista del famoso Puente de las emociones. La concursante de Supervivientes 2023 protagonizó un puente tan emotivo como duro, al pasar por los peldaños en los que estaban escritos las palabras infancia, soledad, culpa y perdón.

En la última palabra, el perdón, Alma Bollo se rompió especialmente, debido a que la primera persona que se le vino a la cabeza fue su padre Chiquetete, al que también había mencionado en el peldaño de la soledad. «Mi padre no estuvo a la altura. Ni siquiera estuvo», señaló la hija de Raquel Bollo.

«Hay algo que me atormenta desde que falleció, y es que no consigo perdonar a esta persona», continuó Alma Bollo, mientras intentaba aguantar las lágrimas. «No puedo por lo que hizo pasar a mi madre o que se cruzase conmigo en la puerta del colegio y se cambiase de acera», confesó la concursante.

Alma Bollo se sinceró como nunca y verbalizó la necesidad que tiene de perdonar a su difunto padre: «Cuando llegue aquí y salió el tema de mi padre hablando con mis compañeros y que no estuvo a la altura», comenzó a explicar.

«Hay algo que a mí me atormenta desde que el fallece, yo no consigo perdonar a esa persona, por lo que hizo pasar a mi madre, a mi hermano y a mí. No consigo perdonar que me abandonase y que nunca tuviese una explicación. A mí me atormenta porque creo que en este caso este perdón yo lo necesito para que me dé paz», expresó.

«En el colegio me daban cosas para que firmara mi padre y yo preguntaba que quién me lo firmaba porque no tenía padre», reconoció la concursante de Supervivientes 2023. “Esa soledad no la superas, aprendes a vivir con ella”, aseguró.

«Conforme iba creciendo me iba dando más cuenta de las cosas que iban faltando en mi vida, como por ejemplo una figura paterna. Es cierto que he tenido a mi abuelo pero sientes esa soledad”, expresó la joven, agradecida a su abuelo.