‘¡Allá tú!’: la estremecedora historia de esta concursante conmueve a Jesús Vázquez

Telecinco emitió un domingo más una nueva entrega de ¡Allá tú!. El formato de Gestmusic presentado por Jesús Vázquez dividió de nuevo el programa en dos rondas, protagonizadas por dos concursantes. la primera concursante fue Marián, procedente de Murcia, cuyo objetivo era montar una tienda de juguetes para salir de la mala racha que estaba atrevesando.

Marián comenzó descartando 10.000€. En la segunda ronda, perdió el premio de mayor cantidad valorado en un total de 250.000€. «No pasa nada. Hemos arrancado muy mal», reconoció la concursante, antes de escoger la caja que tenía los 25.000 euros.

En las siguientes rondas descartó la opción de 1€, no obstante, luego perdió la la posibilidad de hacerse con 50.000€. «Es la peor primera tanda de cajas que hemos hecho desde que empezó esta maravillosa aventura que se llama ¡Allá tú!», excalmó Jesús Vázquez.

«¿Te plantarías con 1.100 euros?», le preguntó el presentador. «Por lo que te dije sí», respondió la concursante. «Me dijiste más. Si quieres, cuéntalo. Te dije que a mí me hizo pensar mucho e incluso lo he hablado con gente. Me he encontrado con gente para la que el dinero tiene un valor diferente que antes», explicó Jesús Vázquez animando a la concursante a contar su historia.

«Sí porque todo el mundo no gana esto (1.100 euros). Entonces es mucho dinero para mí. Para otras personas no», explicó la concursante. «Ella me dijo «en mi casa somos cuatro personas y entra un sueldo muy bajito para cuatro y si el banquero me ofrece 4.000 o 5.000 euros y está la cosa complicada, me voy a plantar porque yo los necesito», añadió Jesús Vázquez.

«A mí se me rompió el corazón cuando dijiste eso y dije «coño, es que es verdad que hay mucha gente a la que cuatro mil euros le arreglan la vida», exclamó el presentador antes de que la concursante continuase esquivando las tarjetas de más valor.

La oferta del banquero se incrementó hasta los 6.006€, una cifra que descartó para seguir jugando debido a su buena racha. «¡Cómo hemos empezado y cómo estamos!», exclamó Jesús Vázquez, antes de que la concursante aceptase la oferta del banquero cifrada en 22.000€.