El pasado fin de semana, los colaboradores de Fiesta se quedaron verdaderamente impresionados tras conocer una información muy concreta. ¿En qué consistía, exactamente? En que Maite Galdeano dio el paso de reunirse con alguien que formó parte de la vida de su hija Sofía Suescun durante un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de Alejandro Albalá, colaborador del programa presentado por Emma García. Este encuentro ha salido a la luz como consecuencia de una fotografía en la que los dos posaban juntos. El cántabro, que se encontraba en el plató de Fiesta, no tardó en reconocer que se reunió con su ex suegra durante más de tres horas: «Estuve con Maite ayer, la verdad que me ha contado cosas. Recibí una llamada por la tarde de un amigo, se puso ella al teléfono y decidimos hablar», comenzó diciendo, y añadió: «Ella me pidió perdón por todo lo que había dicho de mí, le dije que no pasaba nada, que no soy una persona rencorosa».

Lejos de que todo quedase ahí, el ex marido de Isa Pantoja quiso ir mucho más allá: «Quedamos, estuvimos un buen rato. Me dio pena ella, de verdad. La estuve ayudando porque Kiko y Sofía le han cortado la línea del móvil, le han dejado un poco abandonada, no tiene a quien acudir». Tan solo unos días después de esta confesión por parte del cántabro, Maite Galdeano se sentó en el plató de De Viernes y, como no podía ser de otra manera, aprovechó la ocasión para dar su versión sobre lo ocurrido. La madre de Sofía Suescun no tardó en asegurar que tanto Alejandro Albalá como su amigo le habían hecho una encerrona. Y todo para encontrarse con ella y tratar de sacarle información para poder desvelarla en el programa en el que colabora, que no es otro que Fiesta.

Es por eso que, este fin de semana, el ex novio de Sofía Suescun tuvo la oportunidad de pronunciarse ante estas durísimas declaraciones de Maite Galdeano en De Viernes. Es más que evidente que el joven no pudo controlar su rabia al escuchar esas palabras. Algo que no tardó en hacer saber a Emma García: «Esto no lo pienso consentir, las cosas no son como ella las contó ayer, está intentando dejarme mal, de oportunista, y no es así».

«Yo cuando hablé con Maite encontré a una mujer destrozada que me dio mucha pena y a la que intenté ayudar, pero ahora veo que son todos unos montajistas, que lo que querían era dejarme a mí mal. Yo ya no me creo ni a los Galdeano, ni a los Suescun ni a los Jiménez», espetó el colaborador de Fiesta, visiblemente decepcionado.

Lejos de que todo quede ahí, Albalá no ha tardado en ir mucho más allá. ¿De qué forma? Desvelando que fue Maite quien quiso entablar una conversación con él a través de la llamada del amigo en común. Y no solamente eso, sino que la ex concursante de Gran Hermano 16 habría estado llamándole, de forma insistente, durante toda la semana.

«No ha sido un encuentro casual de un día, me ha llamado durante toda la semana, me ha mandado mensajes, me ha mandado audios…», comenzó diciendo Alejandro Albalá, y añadió: «El día que nos vimos me pidió perdón por todo lo que había dicho de mí durante todo este tiempo, pero ahora me doy cuenta de que se ha estado aprovechando de mí para que yo me pusiera públicamente de su parte y dijese en televisión lo que a ella le interesaba».