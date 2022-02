Antes de dar por finalizado el programa del pasado domingo de ‘Viva la vida’, la presentadora Emma García se interesaba por cómo iban a celebrar los colaboradores el Día de San Valentín este 14 de febrero. Aunque la presentadora no ha soltado prenda, todo tenía un objetivo que no era otro que sorprender a Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos no se imaginaba ni por asomo lo que le esperaba en el plató de ‘Viva la vida’.

“Me hace mucha ilusión mirarte y ver esa cara de ‘qué bien estoy’», decía Emma García sacando los colores a la joven de 21 años y es que la llegada de Carlos a su vida ha sido un auténtico regalo para ella. En ese momento, tras ella aparecía el joven portando un enorme ramo de rosas rojas, una imagen que dejaba a Alejandra Rubio sin palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

Tras saludarse con un apasionado beso, Alejandra Rubio aprovechaba el momento para agradecer el precioso gesto a su chico: «Se que a él le cuesta mucho esto y no me lo esperaba para nada», contaba sin poder borrar la sonrisa de su rostro.

Carlos Agüera, que reside en Málaga, no ha dudado en trasladarse a Madrid para celebrar este primer San Valentín juntos aunque Alejandra ha confesado que no tienen pensado hacer nada especial: «Lo celebraremos en casita, los dos, tampoco hace falta mucho más», «tranquilos», apuntaba él en las que han sido sus únicas palabras en televisión debido a su timidez.

«Tiene cara de buen tío. Estoy pensando que podríais empezar a celebrarlo ya que sois jóvenes», bromeaba Emma García tras ver la felicidad de la joven al recibir a su pareja en el plató de ‘Viva la vida’.