No es ningún secreto que este 2024 ha sido y está siendo uno de los años más espectaculares y especiales tanto para Alejandra Rubio como para Carlo Costanzia. No solamente comenzaron su relación sentimental sino que, poco después, descubrieron que estaban esperando un bebé. Los dos fueron protagonistas de una exclusiva para la revista ¡Hola!, en la que confirmaron la gran noticia. Un gesto que no estuvo exento de críticas sobre todo porque, en numerosas ocasiones, la hija de Terelu Campos alardeó de no haber protagonizado nunca una portada de revista ni había vendido nada que tuviera que ver con su vida. Hasta ese momento. Lejos de que todo quede ahí, la pareja ha estado lidiando en las últimas semanas con varios rumores. Entre ellos, los de una posible crisis de pareja. A pesar de todo, ellos han optado por hacer caso omiso, publicando en redes sociales diversas imágenes en las que se les ve profundamente enamorados.

Un claro ejemplo lo encontramos en una de las publicaciones más recientes en el perfil oficial de Alejandra Rubio en Instagram. Debemos tener en cuenta que, este fin de semana, tanto la hija de Terelu Campos como varios amigos quisieron celebrar a lo grande el cumpleaños de Carlo Costanzia, que fue el pasado 13 de noviembre. No solamente fue especial porque el hijo de Mar Flores cumplía 32 años, sino que iba a ser el último antes de dar la bienvenida a su primer hijo junto a Alejandra Rubio. Los futuros padres, que en un mes conocerán a su bebé, estuvieron muy bien acompañados en un reconocido local de Madrid. En la publicación en cuestión que ha realizado la colaboradora de Vamos a ver, podemos ver a la pareja muy unida, dedicándose algún que otro beso mientras celebraban a lo grande este cumpleaños. Una vez más, dejan claro que están profundamente enamorados el uno del otro.

Alejandra Rubio se pronuncia sobre los rumores de crisis con Carlo Costanzia

A pesar de que en los últimos meses ha optado por mantenerse al margen a la hora de pronunciarse sobre su vida privada, la joven ha llegado al límite. Al fin y al cabo, se ha visto obligada a hacer frente a numerosos rumores. Uno de los que más ha sonado tiene una estrecha relación con su noviazgo con el padre de su hijo, Carlo Costanzia.

Así pues, la nieta de María Teresa Campos se ha visto en la obligación de emitir un comunicado a través de sus historias de Instagram. De esta manera tan concreta, quiso sincerarse con sus más de 340.000 seguidores en la mencionada red social: «Cada día me levanto con titulares falsos de personas que no me conocen y que no tienen ni idea de mi vida».

Por si fuera poco, Alejandra Rubio fue mucho más allá: «Me da mucha pena que se inventen cosas sobre mí y mi familia sin ningún tipo de escrúpulo». Así pues, aclaraba que su relación sentimental está pasando por su mejor momento. Sobre todo ahora que ha cumplido ocho meses de embarazo y, por tanto, están a punto de conocer a su primer hijo. ¡Comienza la cuenta atrás!