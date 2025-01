La isla de las tentaciones 8 ha dado el pistoletazo de salida a su edición de forma oficial. El popular reality ha regresado a la pequeña pantalla y lo ha hecho de la mano de nuevas parejas que están dispuestas a poner a prueba su relación sentimental. Un reto por República Dominicana donde deberán no caer en la tentación y respetar a sus respectivas parejas, si lo que desean es mantener su romance. Pero, por experiencia, sabemos que han sido pocas las parejas que han superado este reto. Una serie de vivencias que son vistas por los espectadores de la cadena y comentadas en redes sociales.

Comentar sobre lo sucedido en cada programa de La isla de las tentaciones se ha convertido en un ritual entre los fans del formato. De hecho, plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter) se han convertido en la cuna de numerosos memes. Ante expresiones como «¡Estefanía!», de Christopher, o el «Rosito» de Mayka, los internautas han hecho su magia en forma de meme. Por ello, con la nueva edición del reality no iba a ser menos. De hecho, y ya en el gran estreno del programa, han bautizado una expresión de una de las participantes como la frase de este recién comenzado 2025.

Acudir a La isla de las tentaciones 8 con cuentas pendientes de fuera no es lo más recomendable. Pero, Gerard y Alba no lo han podido evitar. Aída, la ex amiga de Alba, ha acudido al formato en calidad de soltera y tentadora. Una situación que no le ha sentado nada bien a la joven. Sandra Barneda ha sido la encargada de mostrarle las imágenes donde se puede ver a Aída como tentadora.

Lejos de quedarse callada, Alba estallaba al ver que, la que un día fue su amiga, intentaba acercarse a su chico. Por ello, minutos después, al entrar las parejas de las concursantes a la ceremonia de las presentaciones, la joven no dudó en ponerle los puntos sobre las íes a su pareja. Una fuerte discusión que dejó unas de las expresiones más comentadas de las últimas horas.

«¡¿Tú ves normal un coño en tu nuca?!», espetó por las imágenes de su novio con Aída encima de sus hombros en la piscina de su villa. Ante ello, Gerard intentó defenderse y se generó un ambiente de máxima tensión en la isla. Como era de esperar, en redes sociales la reacción fue completamente diferente. Los espectadores de La isla de las tentaciones 8 encontraron su meme del momento. Realizamos un breve repaso por algunas de las numerosas y sorprendentes reacciones de los fans de este reality que ha regresado con su octava edición.

Las redes sociales reaccionan a la curiosa expresión de Alba en ‘La isla de las tentaciones 8’