Alba, destrozada tras la decisión de Gerard en ‘La isla de las tentaciones 8’: «Me quiero más a mí»

La isla de las tentaciones 8 ya se ha cobrado su primera pareja de esta edición, siendo la formada por Alba y Gerard, que no han podido superar la hoguera de confrontación. Sandra Barneda ha recibido a los dos jóvenes después de que las imágenes de Gerard con Claudia, una de las tentadoras, hicieran saltar todas las alarmas. Pese a que no tuvieron más que un acercamiento y una buena relación, sin besos o sexo, los celos de ella han provocado que el joven haya tomado una decisión definitiva en uno de los momentos más duros que se han vivido en el programa.

Tras el visionado de las primeras imágenes de su novio, la modelo no ha podido soportar ver a su chico con otra mujer pasándolo bien. Pese a que no ha habido nada más que risas, ella pronto pidió una confrontación para saber qué estaba pasando. Cuando él se enteró de la decisión de su novia de verse tras sólo unos pocos días de convivencia en las villas, su decepción fue enorme, ya que se dio cuenta de que no podría aguantar esta prueba y los celos iban a convertirse, como ya les había pasado antes, en un problema enorme. «Me lo podía esperar, que ella fuera egoísta. Estoy decepcionado. Creerá que la única manera de no perderme es pedirme una hoguera, llevarme para casa y que así no pueda caer una tentación», es lo que dijo al saberlo.

Ella, en cambio, se mostraba contenta por poder verle, aunque el resultado final de esa decisión no lo podía imaginar y pensaba que iría mucho mejor. «Yo creo que la Alba de hace unos días, que no canalizaba las emociones y era más impulsiva, al ver las imágenes se hubiese vuelto loca. Se le hubiera ido la pinza, hubiera sido más reactiva… creo que mi reacción ha demostrado que confío en él», así ha dejado claro que piensa que en apenas unos días ha cambiado algo en su forma de ver su relación.

Aunque estaba convencida de que él habría aceptado el encuentro, la impaciencia pudo con ella y el rato que tardó en aparecer se le hizo eterno: «Quería pedirle disculpas. Me arrepiento de todo», ha dicho llorando. Pero la actitud de Gerard era muy distinta, ya que no llegaba con ganas de ver a su chica: «No te mereces un tío como yo. No me mereces», le ha dicho nada más llegar y con cara de pocos amigos.

El joven le ha reprochado que no le ha dado tiempo para poder demostrar a su novia que no le iba a ser infiel y que tan sólo estaba pasándolo bien con una de sus compañeras, pero sin hacer nada malo. «No sé por qué estoy aquí. Debería haberme ido directamente a España. ¿Por qué pides una hoguera?», le ha preguntado muy molesto.

«¡Porque estoy enamorada de ti! No tengo tentaciones. Me prometiste que saldríamos juntos de aquí. Quería pedirte perdón. Si me tengo que arrodillar, lo haré. Yo quiero hablar las cosas y por eso pido la hoguera. No estoy pasándolo bien. Duermo todas las noches abrazada a tu camiseta», ha dicho entre lágrimas.

Pero esas palabras a él no le han servido para nada: «A la mínima no puedes tirar la toalla. Para mí esto lo es. Me faltaste el respeto el primer día, el segundo… delante de todo el mundo (…) Necesitaba que viviéramos esta experiencia. Que llegásemos al final juntos, poniéndonos a prueba».

«Necesito que gestiones las cosas. No lo has conseguido. Mira dónde estamos en la primera hoguera. Me condicionas, como haces siempre. Me manipulas (…) Te quiero con todo mi corazón y necesito que entiendas que no siempre te puedes salir con la tuya», le ha seguido reprochando el participante.

La reacción tras ver las imágenes con los tentadores

Mientras Gerard ha tenido que ver algunos momentos de complicidad con Claudia, Alba pasaba muchas noches llorando y sufriendo por pensar en lo que podría estar pasando, pensando siempre en una infidelidad. «La veo llorar y me destroza porque no puedo verla mal. Pero, no me la creo porque pienso que cuando ha visto la más mínima conexión ha pensado: ‘Aquí lloro un poco, veo lo mínimo, pido una hoguera y le corto las alas’», ha contestado él, rotundo.

La primera ruptura de ‘La isla de las tentaciones 8’

Pese las súplicas de Alba, él ha decidido dar por terminada su relación y marcharse del programa completamente sólo, rompiendo con ella y sin tiempo para poder tener algo con Claudia. «La quiero, la amo como nunca he amado a nadie. Pero esto me está costando la felicidad. De verdad que veo que no ha puesto de su parte. Vinimos aquí a solucionar unos problemas que no vamos a arreglar fuera de aquí. No puedo más. Me voy», ha dicho antes de salir de la playa.