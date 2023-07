Aitana desvela qué canción le hubiera encantado componer

Aitana se ha convertido poco a poco desde que abandonó la academia de Operación Triunfo 2017 en una de las artistas más importantes del panorama musical español. A pesar de ser ella misma cantante, obviamente también es fan de otros intérpretes y tiene sus canciones favoritas. En una reciente entrevista para la revista ELLE ha hablado de sus gustos musicales.

Está previsto que este año la catalana estrene Alpha, el que será el tercer álbum de su carrera y que pretende ser un altavoz para “una generación en búsqueda de cambio”. Una etapa muy diferente dentro de la trayectoria profesional de la joven y que comenzará a partir de septiembre, ya que hasta entonces ha decidido tomarse unas vacaciones para coger fuerzas ante todo lo que se viene. En octubre dará comienzo su nueva gira, el Alpha Tour.

Con todo el peso de la fama, puede que a veces se olvide que los cantantes tienen sus propios gustos musicales. Y, a decir verdad, este es un asunto muy interesante. En su entrevista para ELLE le han preguntado a Aitana si se ha sentido reflejada alguna vez en las letras de otros artistas. “Desde los 18 siempre me he querido buscar, bueno, no buscar, encontrarme”, comentaba entre risas. Además, ha añadido que ella es “muy dramática” en ese sentido.

Una canción con la que le ha pasado esto específicamente es Con las ganas de Zahara. Le ocurrió con 17 años y la vida quiso que en su paso por Operación Triunfo le tocara cantarla junto a Amaia. “Me habría gustado escribirla y que fuera una historia mía”, ha contado la cantante. Este tema cuenta una historia tan bonita como triste y no es extraño para nada que lo haya elegido la catalana porque es simplemente es una canción fantástica.

Semejante a este caso, Con la miel en los labios es una de las baladas más icónicas y emotivas de Aitana. Con una gran historia detrás, es una de las canciones favoritas de los fans. La artista ha hablado un poco en la entrevista sobre lo que pretendía transmitir con ella. “Creo que incluso de las personas que se acaban marchando de tu vida, que ya no forman parte de tu día a día, siempre guardas un bonito recuerdo, porque te han enseñado algo”, ha desvelado sobre los sentimientos detrás de su letra.