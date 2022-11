Aitana desvela una curiosa anécdota de los comienzos de su noviazgo con Miguel Bernardeau

Desde que salió de la Academia de OT, Aitana se ha ido consagrando poco a poco como una de las artistas más queridas y escuchadas del panorama nacional. Una carrera musical absolutamente brillante con la que se ha ganado el reconocimiento y la admiración de miles de seguidores a nivel internacional.

Por ello, y consciente de su perfil como persona pública, la cantante siempre ha querido mantener al menos en la intimidad ciertas partes de su vida. Una de ellas ha sido su relación sentimental con el actor Miguel Bernardeau, pero debido a que ambos han trabajado juntos como actores en La Última, la primera ficción española original de Disney+, ha querido romper su patrón y hablar un poco del tema.

Uno de los medios para los que ha hablado sobre su noviazgo con el actor ha sido el programa Pinky Promise, presentado por la mexicana Karla Diaz. En dicha intervención, Aitana ha hablado, entre otros aspectos, sobre los momentos más complicados del inicio de su noviazgo con Bernardeau.

«Esto no lo sabe nadie, lo voy a contar. Recuerdo estar en una discoteca, tercera cita con mi novio que en ese momento estaba conociendo. Recuerdo querer darle un beso porque me apetecía darle un beso porque me encanta, y literalmente acercarme a él a dárselo y mis amigos poniéndose en barra delante para que nadie pudiera ver nada», explicaba la artista.

Cabe señalar que cuando la pareja comenzó su relación, Aitana prácticamente acababa de salir de la Academia de OT, época en el que se produjo un gran fanatismo entre el público por los concursantes del programa. Todo ello sumado a la popularidad que adquirió Miguel debido al éxito global de su participación en Élite, la serie de Netflix.