Aitana comparte un adelanto de ‘Los Ángeles’, tema incluido en su nuevo álbum

La cuenta atrás para la nueva era musical de Aitana ha comenzado. Alpha, el tercer disco de la artista catalana, ya está en camino. Aunque aún son pocos los detalles que se conocen sobre este proyecto, se presenta como uno de los álbumes nacionales más esperados de este 2023.

Aunque Aitana había mantenido hasta ahora todos los detalles que rodean a su nuevo disco bajo un gran hermetismo, a principios de marzo compartió un pequeño adelanto de la nueva etapa que está a punto de comenzar. Una etapa que tal y como anunció ella misma hace unos meses, será muy diferente a todo lo anterior

A través de sus redes sociales, la artista compartió el primer teaser de su nuevo disco, bajo el título «alpha community unlocked» . Y este martes sorprendió a sus fans al compartir un nuevo adelanto, en esta ocasión de su próximo single. Se trata de una canción titulada Los Ángeles, que verá la luz el próximo viernes 30 de marzo.

En un vídeo publicado de apenas unos segundos de duración, publicado en su cuenta de Tik Tok y en Twitter, se puede ver a la artista mientras su nuevo single suena de fondo. Una canción que adelanta un poco más el sonido de la nueva etapa musical de Aitana.

«Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran», dice el fragmento de la letra que se escucha en el vídeo compartido por la artista.

Una letra que, como era de esperar, ha generado una gran expectación en las redes sociales, pues aunque no se sabe si la canción trata de una historia real, Los Ángeles es la ciudad donde Aitana comenzó el año trabajando en su nuevo disco.