Adele se emociona en su último concierto al recordar su divorcio

Adele continúa triunfando con su residencia en Las Vegas. Tras muchos meses de inconvenientes, finalmente la artista británica pudo dar comienzo a su show en The Colosseum at Caesars Palace, y como era de esperar, desde que comenzó este proyecto la acogida de sus fans ha sido inmejorable.

Se trata de un show íntimo en el que Adele incluso baja del escenario en varias ocasiones y se acerca a charlar con los asistentes. Y en uno de esos momentos de los últimos conciertos, la artista británica se emocionó al recordar su divorcio.

Cabe destacar que su último disco, tiene varias canciones dedicadas a aquel momento de su vida, entre ellas Easy on me. Sin duda uno de los momentos más complicados de la vida de Adele. No obstante, fue un momento del que salió reforzada y más fuerte que nunca.

🥺 «Don’t cry» Adele @Adele walks by fans and touches Isabella’s hand during «When We Were Young» #WeekendsWithAdele

🎥©️Video by Isabella Cano via TikTok https://t.co/kRCRvp7m2L pic.twitter.com/qsLe6to2UG

— Adelettes (@Adelettes2) December 10, 2022