Adele fijará durante cuatro meses su residencia en Las Vegas. La artista británica realizará dos conciertos cada fin de semana, desde el próximo 21 de enero hasta el sábado 16 de abril de 2022 en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad estadounidense.

De esta forma, sigue los pasos de otras grandes estrellas de la música, como Sting, Rod Stewart o la más reciente, Lady Gaga, que durante un tiempo fijaron su residencia en Las Vegas para ofrecer espectáculos cada semana en la ciudad.

La artista entra a formar parte de una de las listas más prestigiosas y a su vez significativas de la música internacional. Pues en Las Vegas no actúa cualquier artista, solo los más grandes pueden presumir de haber fijado su residencia temporal allí para ofrecer conciertos cada semana.

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ

Adele se alojará en el exclusivo Caesars Palace Hotel desde el próximo mes de enero. Y actuará en The Colosseum, uno de los teatros más emblemáticos de Las Vegas, donde han actuado las mayores estrellas de la música a nivel mundial.

Como se espera que sea muy complicado conseguir entradas, la organización recuerda que «estos espectáculos estarán disponibles mediante el registro mediante Ticketmaster Verified Fan, con inscripción hasta las 11:59 p. M. PST del jueves 2 de diciembre. La preventa de fans verificada comenzará el martes 7 de diciembre a las 10:00 a.m. PST. Solo los fans que hayan recibido un código único tendrán la oportunidad de comprar boletos para las presentaciones por orden de llegada».

De esta forma, Adele confirma lo que muchos de sus fans ya se esperaban. La artista británica no tiene pensado volver a hacer grandes giras de momento. Tras los cuatro meses en Las Vegas, actuará en el Hyde Park de Londres, saldando la deuda con su público británico después de haber tenido que cancelar sus dos conciertos de Wembley.

It was a ride, so I threw my arms up and screamed! Love you all ♥️ https://t.co/QyxTf5ciTM pic.twitter.com/9nFsgNX5TS

— Adele (@Adele) November 19, 2021