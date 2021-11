Tras convertirse en la nueva expulsada de ‘Secret Story’ el pasado jueves, Adara Molinero regresó este domingo al plató del reality. La joven no dudó en sincerarse sobre la última polémica de la casa, protagonizada por Julen durante las últimas nominaciones.

A pesar de exclamar por activa y por pasiva lo enamorado que está de Sandra Pica, el pasado jueves Julen no usó el poder que le otorgaba la inmunidad para sacar a su novia de la palestra de nominados. El concursante prefirió dejar la tabla de nominados como estaba, algo que Adara no puede entender.

La ex concursante, ya en calidad de expulsada, fue muy contundente a la hora de hablar sobre lo ocurrido en las pasadas nominaciones. Desde plató, Adara Molinero señaló que la forma de actuar de Julen le había parecido “una traición en toda regla”.

Adara, sobre Julen y Sandra: «Ellos querían estar juntos, tenían mucho miedo por separarse. Es su pareja, tiene que preferir a su pareja antes que a sus amigos» #SecretNoche12 pic.twitter.com/PDi3Ja5ujz — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

Tal y como expresó ella misma, Adara Molinero no se cree las lágrimas ni los remordimientos de Julen. Es más, cree que el concursante ha hecho con Sandra Pica lo que ya hizo con ella anteriormente, nominándola cuando todavía eran amigos.

«Ellos querían estar juntos, tenían mucho miedo por separarse. Es su pareja, tiene que preferir a su pareja antes que a sus amigos», señaló la ex concursante. Una opinión que comparte con la familia de la catalana, que tampoco da crédito a lo que hizo Julen en las nominaciones.

Por otra parte, Sandra Pica se ha mostrado comprensiva, a pesar de estar muy dolida con su pareja. «Me lo imaginaba, es su decisión… No pensaba que era que él no había querido, pensaba que era que no había podido. Para mí va primero salvarle a él, pero si él se queda en blanco qué le vamos a hacer. Aquí cada uno actúa como cree. No me preocupa irme porque sé que, si no es ahora, será en unas semanas», señaló la concursante tras enterarse de la decisión de Julen.