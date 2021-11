Este domingo, los concursantes de ‘Secret Story’ descubrieron la decisión que Julen tomó el pasado jueves. El concursante obtuvo el privilegio de la inmunidad. Tras conocer cómo se habían repartido los puntos en las nominaciones, tuvo la potestad para sacar a una persona de la lista de nominados, entre los que se encontraba Sandra Pica, y meter a otra.

Sin embargo, tras mucho dudar, Julen decidió respetar la decisión de la casa y no alterar las nominaciones. De esta forma, el concursante dejó los nombres de los nominados que estaban, entre ellos, el de su pareja.

Una decisión que impactó al propio Jorge Javier Vázquez, y que este domingo conoció la propia Sandra Pica. La concursante pudo ver la decisión de su pareja en pantalla, siendo uno de los momentos más tensos de la primera edición de ‘Secret Story’.

¡Así ha sido la reacción de Sandra! ¿Cómo la habéis visto? #SecretNoche12 pic.twitter.com/fGOvZIChgr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

Bastante afectada por lo que acababa de ver, Sandra Pica fue muy sincera sobre cómo se sentía tras conocer que su pareja no había querido salvarla de la nominación: «Me lo imaginaba. Su actitud siempre es muy cariñosa, pero estos días tres veces más. Tonta no soy, le conozco ya un poquito. Sentía la culpabilidad que él tenía. Pensaba que era porque no me pudo salvar, no porque fuera su decisión», expreso.

Por su parte, Julen no pudo evitar romperse. «Me sentía fatal, cualquier persona normal hubiera actuado como actué hace semanas. Pero yo soy así, soy un torpe de la vida, la lie. No quiero que pienses que los gemelos o Luis están por encima de ti, porque no es así. Me quedé en blanco y tomé esa decisión», se intentó explicar.

Al verle muy afectado, Sandra Pica intentó tranquilizarle: «No te sientas mal, fue una decisión y las decisiones tienen sus consecuencias. Yo no voy a cambiar contigo ni va a cambiar cómo te quiera, que me puede sentar mejor o peor, ¿vale?».

¡Así se ha tomado la casa que Julen no haya salvado a Sandra! 😱 #SecretNoche12 pic.twitter.com/u3yfQ1xotT — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

“A mí me da igual estar nominada, no me preocupa. Deja de torturarte, porque si es mi última semana no quiero estar así contigo”, exclamó la concursante mientras daba un abrazo a su pareja.

Por otra parte, el resto de concursantes de ‘Secret Story’ también pudieron ver en pantalla la decisión de Julen. Un vídeo tras el cual, él quiso volver a explicarse: «Para mí Luis, los gemelos y Sandra son importantes, aunque son amores distintos, así que no tomé ninguna decisión», señaló.

Jordi González volvió a preguntar a Sandra cómo se había tomado la decisión de su pareja, a lo que ella respondió: «Esto no va a cambiar lo que yo siento ni nada, que me sienta mal o no es otra cosa», dejando en el aire como le había sentado esta decisión.

Julen por su parte, quiso volver a dejar claro que: “Yo a Sandra la quiero y quiero que fuera estemos juntos”.