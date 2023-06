Adara Molinero y Asraf Beno firman la paz con un emotivo abrazo en ‘Supervivientes 2023’

El final de Supervivientes 2023 se acerca. Los cinco finalistas, Adara Molinero, Asraf Beno, Jonan Wiergo y Artùr Dainese ya se encuentran en España, donde convivirán aislados hasta el próximo 29 de junio, cuando se conocerá el nombre del ganador.

Este martes, los supervivientes hicieron balance de su paso por el reality, mediante una conversación con Carlos Sobera, en la que se sinceraron como nunca. Una conversación que sirvió para que Adara y Asraf limasen asperezas y pusieran fin sus diferencias.

«Es una aventura que llevaba muchísimo tiempo para vivirla. Creo que es algo que debería vivir todo el mundo, aprendes a conocerte a ti mismo y te ves en estados que no te ves normalmente. Es una lección de vida y te ayuda a valorar todo lo que tienes en tu vida. Creo que esto debería vivirlo toda la gente», comenzaba diciendo Asraf con lágrimas en los ojos.

Adara y Asraf se funden en un abrazo al hacer balance de su relación 🔥 🏝 #TierraDeNadie16

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/WIhWJYjuRs — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2023

En ese momento, Asraf se dirigió a Adara Molinero y le dedicó unas bonitas palabras, a pesar de que su amistad no estaba atravesando su mejor momento, y de los enfrentamientos que ambos han protagonizado a lo largo de las últimas semanas.

«Quieras o no, aunque hayamos tenido problemas, yo las semanas que pasé contigo, sabes que congeniamos montón, hemos charlado montón y nos conocemos perfectamente. Yo soy una persona a la que le cuesta abrirse y expresar sus sentimientos en un principio, pero bueno contigo conseguí conectar y que me conozcan más así que gracias», le decía.

Sin poder contener la emoción, Adara se levantaba para dar un gran abrazo a su compañero: «Bueno, gracias a ti también porque yo me he llevado momentos increíbles contigo y tú también me escuchaste y me apoyaste», le decía la concursante visiblemente emocionada.