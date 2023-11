Abraham, de ‘Gandía Shore’, arremete contra Ylenia: «Ha robado dinero»

Abraham García es conocido por los espectadores por su paso por programas como Gandía Shore y por ser ganador de Supervivientes, pero desde hace tiempo está apartado del mundo de la televisión. Centrado en su nueva vida, ha dado una entrevista en la que no ha dudado en cargar contra Ylenia Padilla, la que fuera su compañera en el programa de MTV.

Fue en aquel programa en el que protagonizó fiestas y broncas de todo tipo en el que los dos protagonistas de esta historia saltaron a la fama, tanto que llegaron convertirse en estrellas capaces de llenar discotecas con su sola presencia. Los conocidos como bolos, en los que solo por acudir a un local y hacerse fotos con los clientes podían cobrar enormes cantidades de dinero.

Aunque algunos de los protagonistas consiguieron mayor fama que otros, Abraham era uno de los que más éxito tuvo tras la emisión del reality. Para aprovechar el tirón, la cadena decidió que todos los concursantes acudiesen juntos a las discotecas, pudiendo llamar a más público y recaudar más dinero.

Tal y como ha contado en una entrevista para el streamer Imantado, en una de esas noches él decidió que tras acabar con el trabajo no quería seguir en la discoteca y prefirió cobrar su caché y marcharse al hotel a descansar. Lo que no esperaba es que horas después el road mánager que les acompañaba le despertaría en mita de la noche.

Dando gritos en la puerta de su habitación le aviso de que saliese porque Ylenia Padilla había «robado el dinero de todos». Aunque él se había librado de aquel problema por haber cobrado antes, pudo ver lo que pasó: «Cuando pusieron las cámaras de seguridad se veía a Ylenia cogiendo los sobres de todos y se los llevó al hotel para esconderlos en la maleta. La Guardia Civil llegó a su habitación, abrió la maleta y ahí estaban todos los sobres. Fue una movida».

Pese a que en el pasado fueron compañeros de programa, su relación actualmente en nula. «La última vez que supe de ella es que me puso verde, como hace siempre, no sé por qué, porque me tiene una manía terrible. Ella fue un poco la propulsora de ponerlos a todos en mi contra», ha sentenciado.

Mientras Ylenia está completamente desaparecida de los medios, Abraham se ha centrado en su carrera como dj y desde hace varias temporadas no es fácil verle en un plató de televisión, especialmente de Telecinco, donde se convirtió en una de las caras más habituales en el pasado. Con el pelo largo y una imagen muy distinta, parece que ha cambiado su vida para tomar un rumbo nuevo.