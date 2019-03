5 frases de Beret perfectas para tatuarte

Cinco ideas de tatuajes con frases de Beret

Beret es hoy en día todo un fenómeno de masas gracias a su talento y a sus letras. Con 22 años, cuenta ya con 3 discos y más de 2 millones de seguidores en Youtube, la plataforma que le dio a conocer. Una mezcla de reggae, rap y dancehall junto con unas frases inolvidables en cada una de sus canciones podrían ser los motivos de su éxito.

Y es que todas sus canciones tienen algo en común: frases que son pura poesía. Letras que hablan de los buenos y malos momentos, de cómo puede cambiarte la vida de un momento a otro… y que hacen que nos identifiquemos con todas sus historias.

Podríamos incluso decir que muchas de las frases de Beret sirven como banda sonora de muchos momentos de nuestra vida, así que… ¿Por qué no tatuárnoslas? Aquí os mostramos algunas de sus mejores frases por si necesitas inspiración para tatuajes. Además, Beret cuenta con un apartado en Instagram donde va publicando todos los tatuajes que sus fans se hacen con frases suyas. ¿Quizás eres tú el siguiente?

“Quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías”

Sacada de la canción ‘Te echo de menos’, es una frase para leer y releer aquellos días en los que nuestra autoestima no está en su mejor momento.

“Ahora sé que el camino es la meta también”

A veces queremos correr tanto en busca de la felicidad, que no nos damos cuenta de todo lo que vivimos por el camino, y que quizás es incluso mejor que llegar al final.

“Donde fuiste tan feliz siempre regresarás”

Y es que al fin y al cabo un hogar no dejan de ser dos brazos en los que te sientes bien, ¿no?

“Qué pena que no seas la infinitud”

Para todas aquellas personas que se fueron de nuestra vida sin quererlo… Y que ojalá fueran eternas.

“Si amarte es exigirte no te quiero”

O si la cambiamos un poco… “Si amarme es exigirme, no me quieras”. Esta frase de la canción ‘Dime quién ama de verdad’ lanza un mensaje contra esos amores tóxicos. ¡Quién te quiera, que te quiera libre!