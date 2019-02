‘Got Talent’: ¿Por qué se llevó el Cejas el pase de oro de Santi Millán?

'Got Talent' presenta a El Cejas con un polémico pase de oro

‘Got Talent’ está viviendo una de las épocas doradas de su historia. Hemos podido conocer rostros nuevos en el jurado como son el de Paz Padilla y Eva Isanta. También volvemos a tener con nosotros a Risto Mejide y Edurne. Con lo cual, el buen rollo y la emoción volvían a estar aseguradas.

Tras varios programas, llegó uno en el que un concursante se iba a convertir en absoluto protagonista de los acontecimientos. Se trata de El Cejas. Llegó al escenario de ‘Got Talent’ para dejar absolutamente sin palabras tanto al jurado como a todos y cada uno de los espectadores.

El de Mallorca comenzó a interpretar un tema titulado ‘El Dembow del Pimpin’. Lo intentó pero no logró conquistar a los miembros del jurado. De hecho, Edurne, Risto Mejide y Eva Isanta habían dicho, claramente, que esa actuación no era digna para pasar a una semifinal de ‘Got Talent’.

Bien es cierto que Paz Padilla quería volver a ver a El Cejas pero claro, habiendo conseguido tres noes era completamente imposible. Por ese mismo motivo, Santi Millán a modo de presentador decidió aparecer en escena para realizar una acción que dejaría absolutamente sin palabras a todo el mundo.

¿Qué hizo exactamente? Acercarse a la mesa del jurado para apretar, con fuerza, el famoso botón dorado que convertiría a El Cejas en semifinalista de ‘Got Talent’. ¡Lo que lees! Se quedaron todos absolutamente sorprendidos con lo que acababa de pasar. ¡Nadie se lo esperaba en absoluto!

Este gesto no ha sido para nada aplaudido por Risto Mejide. De hecho, mostró su desencanto y decidió hacérselo saber a Santi Millán: “¿Nos lo vamos a volver a comer? No me lo creo”. Es evidente que el hecho de que El Cejas esté en la semifinal de ‘Got Talent’ hará que muchos espectadores se vuelvan a enganchar al televisor para ver con qué nos sorprende esta vez.