¿Cómo ha llegado el chef José Andrés a convertirse en una figura de prestigio e influencia mundial?

Analizamos el fenómeno del chef José Andrés

Para muchos una sorpresa, para otros un misterio, pero para el que conoce la figura del chef José Andrés, un reconocimiento más. El cocinero español será uno de los encargados de presentar este domingo el Oscar a Mejor Película, la categoría más importante de los galardones más prestigiosos del mundo del cine. Junto a otros grandes nombres de ámbitos como el cine, el deporte o el arte, el asturiano se subirá al escenario del Dolby Theatre para reconocer los grandes títulos del año.

Hace tan solo unos días que saltó la noticia, pero la sorpresa sigue siendo protagonista en muchas conversaciones. Quienes no han seguido demasiado la carrera del chef José Andrés o no conocen su figura, no terminan de comprender cómo un cocinero español ha llegado a presentar en los ‘Oscars 2019’. Lógicamente, aquellos que no se lo explican tampoco saben que el pasado año fue nombrado por la revista ‘TIME’ como una de las 100 personas más influyentes del planeta.

Curiosamente, el caso del chef José Andrés es un ejemplo de trabajo y de superación, de sueño americano tal y como siempre lo hemos concebido. El asturiano se mudó a Nueva York con 21 años, hace más de dos décadas, y allí comenzó a trabajar en un conocido restaurante que pronto cerró sus puertas. Antes, en Barcelona, había acudido a clases en elBulli, junto a Ferrán Adrià, por lo que sabía bien cómo moverse en una cocina.

Tras el cierre del restaurante El Dorado Petit, se mudó a Washington D.C., donde sigue viviendo y donde se creó el concepto de Jaleo. A través de este restaurante, el chef José Andrés introdujo la cocina española, sobre todo la tradición de las tapas, en Estados Unidos. A base de trabajo, combinando vanguardia y nuestra gastronomía tradicional, este cocinero se hizo un importante hueco en el panorama culinario estadounidense. Y comenzó a ser querido.

Quizá, una de las claves de que la figura del chef José Andrés haya llegado a ser tan influyente ha sido la cercanía con todo el mundo. El cocinero ha participado en numerosos programas televisivos, e incluso ha tenido sus propios espacios, acercándose a la sociedad. Pero, más allá de esto, también ha demostrado estar preocupado por lo que ocurre a su alrededor, creando incluso la ONG World Central Kitchen, con la que desarrolla diferentes acciones para acabar con el hambre en el mundo.

Ha estado nominado al Premio Nobel de la Paz, ha recibido reconocimientos de la mano de Barack Obama o los reyes de España, y se ha metido a todo el planeta en el bolsillo. De hecho, es una de las voces anti-Trump que más alcance tiene, siempre activo y siempre comprometido con diferentes causas y con la sociedad en general. De ahí que haya terminado siendo una de las personas más influyentes del planeta.