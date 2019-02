Estas son las películas nominadas a los ‘Oscars 2019’ que puedes ver en Movistar+

¿Qué películas nominadas a los 'Oscars 2019' puedes ver en Movistar+?

El tiempo es oro, sobre todo cuando se acerca la ceremonia de entrega de los ‘Oscars 2019’ y no hemos terminado de visionar todas las películas nominadas. Aunque a veces parece un imposible, sobre todo si se nos ha hecho algo tarde, con la nueva forma de consumo de ficción, es mucho más fácil de lo que parece. Desde nuestra propia casa, a través de plataformas como Movistar+, podemos disfrutar de numerosos títulos, sin necesidad de levantarnos del sofá.

Aún tienes tiempo de ponerte al día con las nominadas a los ‘Oscars 2019’, incluso antes de que comience la esperada gala. Repasamos todos los largometrajes de ficción, los cortos y los documentales que se encuentran disponibles en Movistar+, para que puedas empezar cuanto antes con ese maratón que tanto tiempo llevas ideando y que tanto te va a hacer disfrutar. ¡Aquí están!

-‘Black Panther’

Nominada en 7 categorías de los ‘Oscars 2019’, entre ellas Mejor Película, esta película de Marvel está haciendo historia. Disponible en Movistar+, cuenta la historia de T’Challa, justo tras ‘Capitán América: Civil War’, cuando regresa a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba su temple como rey y Black Panther, ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.

-‘Ha nacido una estrella’

Otro de los grandes títulos del año, con 8 nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz Protagonista. En ella conocemos a Jackson Maine (Bradley Cooper), una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina. ‘Ha nacido una estrella’ está disponible para alquiler en Movistar+.

-‘La buena esposa’

Esta película sólo cuenta con una nominación, pero se trata de una de las más importantes. Glenn Close parte como favorita para hacerse con el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. ‘La buena esposa’, disponible para alquilen en Movistar+, nos presenta a Joan Castleman, una buena esposa, de belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman. Y Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado.

-‘First Man’

Para muchos, uno de los grandes fracasos del año. La película de Damien Chazelle tan solo ha logrado colarse en cuatro candidaturas. ‘First Man’ cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la Luna, centrada en Neil Armstrong y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para Estados Unidos, una de las misiones más peligrosas de la historia. Disponible para alquiler en Movistar+.

-‘Han Solo: Una historia de Star Wars’

Nominada al Oscar a Mejores Efectos Visuales, ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’, disponible en Movistar+, nos lleva al momento en el que el joven Han Solo, muchos antes de conocer a Luke Skywalker y la Princesa Leia, consigue huir del planeta Corellia, pero atrás queda su amada Qi’ra. Y Han promete volver a por ella algún día. Tras apuntarse a la Academia Imperial para ser piloto, conoce a un cookie llamado Chewbacca y más tarde al famoso jugador Lando Calrissian, dueño del Halcón Milenario. En una misión desesperada, Han se unirá a Tobias Beckett para obtener un valioso cargamento de coaxium, del que se extrae el hiperfuel para que las naves naveguen por el hiperespacio.

-‘Los Increíbles 2’

Una de las películas de animación más esperadas de todo los tiempos, que se ha hecho con una nominación a los ‘Oscars 2019’. Se trata de la secuela de ‘Los Increíbles’, en la que Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack (cuyos superpoderes descubriremos). Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán, y menos teniendo a Frozone de su parte. Ya disponible en Movistar+.

-‘Isla de perros’

Con dos nominaciones, ‘Isla de perros’ es una de las películas más valoradas del año por el público. Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado. Puedes verla en Movistar+.

-‘Christopher Robin’

Continuamos con una película en la que la animación también tiene un papel importante. Nominada a Mejores Efectos Visuales, nos cuenta la historia del niño que se embarcó en innumerables aventuras en el bosque de los Cien Acres con su banda de animales de peluche, quien ha crecido y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a sus amigos de la infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin a recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene dentro. Disponible para alquiler en Movistar+.

-‘Ready Player One’

Steven Spielberg nos ha regalado una de las películas más sorprendentes del año, la cual también ha encontrado su hueco en los ‘Oscars 2019’, concretamente en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Actualmente, puedes verla en Movistar+. Con ella viajamos hasta el año 2045, donde conocemos a Wade Watts, un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada ‘Oasis’. Un día, su excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto dentro de “Oasis” como del mundo real, para hacerse con el premio.

-‘Un lugar tranquilo’

Aunque con menor presencia de la que se esperaba tras su estreno, ‘Un lugar tranquilo’ (y el terror) también tienen su espacio en estos premios. La película de John Krasinski, que ya está disponible en Movistar+, está nominada a Mejores Efectos Sonoros y sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte…

-‘Vengadores: Infinity War’

Más presencia del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque en este caso también menor de lo que esperábamos. ‘Vengadores: Infinity War’ ha logrado hacerse con una nominación al Oscar a Mejores Efectos Visuales, lo cual celebran los amantes del UCM. En ella, el todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de arrasar con todo a su paso, portando el Guantelete del Infinito, que le confiere un poder incalculable. Los únicos capaces de pararle los pies son los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capitán América e Ironman deberán limar sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes de devastación y ruina pongan fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos? Puedes verla ya en Movistar+.

-‘RGB. Jueza Icono’.

Nominada al Oscar a Mejor Documental y Mejor Canción Original, este documental es, en definitiva, una mirada a la vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los EE.UU. desde 1993. A la edad de 85 años, la jueza del Tribunal Supremo de EEUU, Ruth Bader Ginsbur (RBG ), considerada del ala liberal de la Corte del Supremo, ha desarrollado un largo legado legal y se ha convertido en un icono inesperado de la cultura pop. Sin embargo, la extraordinaria trayectoria personal de Ruth hacia la corte más alta de la nación ha sido en gran parte desconocida, hasta ahora. RBG explora la vida y la carrera de Ginsburg. Puedes verlo en Movistar+.

-‘El reverendo’

Un caso curioso es el de ‘El reverendo’, que cuenta sólo con una nominación a los ‘Oscars 2019’, en la categoría de Mejor Guión Original. En esta película, el encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York. Disponible para alquiler en Movistar+.

-‘Cold War’

Este es uno de los títulos del año. La película de Pawel Pawlikowski está presente en las candidaturas de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos. Puedes alquilarla en Movistar+.

-‘Madre’

Por supuesto, el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, nominado en la categoría de Mejor Corto, también está disponible en Movistar+. El él somos testigos de la cotidiana conversación entre Marta y su madre y de cómo ésta se convierte en una angustiosa situación contrarreloj cuando Marta recibe una llamada de su hijo de 6 años, Iván, que está pasando unos días con su padre en Francia. En la llamada Iván le dice a su madre que está en la playa, completamente solo, y que su padre no está con él: se marchó de la playa y todavía no ha vuelto…

-‘Fines de semana’

En la categoría de Mejor Corto de Animación nos encontramos con ‘Fines de semana’ (disponible en Movistar+), una historia que tiene lugar en el Toronto de los años 80 y en la que el protagonista absoluto es un niño que, tras el divorcio de sus padres, tiene que mudarse de casa continuamente.

-‘Los niños de la Yihad’

Nominada a Mejor Documental, ‘Los niños de la Yihad’ nos permite conocer la realidad de una familia siria en la que el padre educa a sus hijos en la fe talibán. Uno de los más impactantes del año, que ya puedes ver en Movistar+.

-‘Fiera’

Uno de los cortos rivales de ‘Madre’ es ‘Fiera’, de origen candiense, en el que los protagonistas son dos niños y una mina a cielo abierto. Puedes verlo en Movistar+.