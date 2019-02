‘Mira lo que has hecho’: Berto Romero y Eva Ugarte nos hablan del gran juego de la segunda temporada

Entrevistamos a Berto Romero y Eva Ugarte antes del estreno de la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho'

Tras el éxito de una primera temporada que sorprendió a todos por lo novedoso y original de la misma, ‘Mira lo que has hecho’ regresa con una segunda entrega que se estrena este mismo viernes 22 en Movistar+. Berto Romero y Eva Ugarte vuelven a meterse en la piel de sus personajes para traernos nuevas historias, cargadas de humor y drama.

Con motivo de este estreno, hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente con Berto y Eva, quienes han repasado con nosotros la situación en la que nos encontraremos a Berto y Sandra, sus personajes, así como todo aquello que veremos en esta segunda temporada. Sin olvidarse, por supuesto, del gran juego que el humorista ha preparado para los espectadores.

Ahora, nuestros protagonistas se enfrentan de nuevo a la paternidad, pero en esta ocasión vienen mellizos. En la segunda temporada de ‘Mira lo que has hecho’ viviremos una crisis de pareja en toda regla y, tal y como el propio Berto Romero ha comentado, veremos lo que viene antes de ser padres de mellizos: ese miedo a lo que está por venir.

Sin embargo, no es esto lo que más nos llama la atención de la nueva entrega de episodios, en la que, al parecer, habrá algo más de drama. Ahora, después de que el humorista se atreviera a retratarse en la pequeña pantalla, Berto Romero ha preparado todo un juego visual y psicológico que va a poner a prueba a todos los espectadores.

En esta segunda temporada, su personaje se encuentra preparando una serie acerca de la paternidad de su primer hijo. Es decir, ahora podremos ver el proceso de creación de ‘Mira lo que has hecho’ dentro de ‘Mira lo que has hecho’. Un juego en el que, tal y como los protagonistas han comentado, llega un punto en el que no comprendemos qué es verdad y qué es ficción.

De hecho, incluso ellos mismos se han llegado a sorprender y a confundir en cierta manera, según nos ha contado Eva Ugarte, quien también cayó en el juego, pero desde dentro. Es el momento de que tú también entres en él. La segunda temporada de ‘Mira lo que has hecho’ ya está disponible bajo demanda en Movistar+.