‘El Hormiguero’: Melendi revela el extraño regalo que le hizo su padre por su 40 cumpleaños

La divertida complicidad entre Pablo Motos y el cantante

La divertida complicidad entre Pablo Motos y el cantante. La larga carrera artística de Melendi ha permitido que haya pasado ya unas cuantas de veces por el plató de ‘El Hormiguero’, el programa más popular de Antena3.

En la entrevista, Pablo Motos comenzó felicitándolo por el nacimiento de su hija Abril, con la que ya suma cuatro hijos y bromeaba “se me ha pasado por la cabeza, pero de momento no me he hecho la vasectomía”.

El principal motivo de la visita del cantante al programa es que el próximo 22 de febrero se estrena la película de animación ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’, en la que Melendi pone voz al villano. Además ha compuesto ‘El cielo nunca cambiará’, la banda sonora del film. Así, el asturiano se embarca en un nuevo reto profesional.

También charlaron sobre los comienzos de Melendi como artista, y reía “estoy aquí gracias a una borrachera”. Después se hicieron eco del inicio de su nueva gira, titulada ‘Mi cubo de rubik’, con la que pasará por grandes lugares como Miami, Costa Rica, Guatemala, Quito…

Pero el momento más divertido llegó cuando el presentador le recordó que acaba de cumplir 40 años y le preguntó por los regalos de cumpleaños, “¿te han regalado algo que te haya hecho especial ilusión?”, a lo que el cantautor contestaba: “lo voy a decir; mi padre me ha regalado la colonia de Bustamante y tengo que reconocer que huele muy bien”.