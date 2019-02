‘Frozen 2’: Los fans creen haber encontrado un importante detalle en el primer tráiler

‘Frozen 2’ es, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Su primera parte no solamente nos fascinó, sino que nos enamoró muchísimo. Pudimos descubrir la historia de Elsa, a la vez que la de Anna y otros personajes. Por si fuera poco, también nos maravilló Olaf.

Todo lo que tiene que ver con esta película original de Disney es todo un éxito, de principio a fin. Por ese mismo motivo, todo su equipo no tuvo ningún tipo de duda en realizar una segunda película para deleite de los verdaderos amantes de su historia. ‘Frozen 2’ sería una realidad.

Y ahora lo es más que nunca. Después de toda la espera, por fin hemos podido descubrir el primer tráiler del largometraje. En primer lugar observamos a una Elsa completamente empecinada en conseguir andar sobre el agua. Pero, cuando menos lo esperamos, conocemos a otro personaje.

Su rostro es completamente nuevo para nosotros. Según hemos podido observar en ese primer tráiler de ‘Frozen 2’, esta chica tendría un poder similar al de Elsa. ¿En qué se diferencian? En que en vez de provocar el invierno en el reino, ella es capaz de provocar el otoño.

De ahí esa imagen final donde vemos a Elsa, Anna, Kristoff, Sven y Olaf, desde las alturas, fijando su vista a sus dominios completamente dominados por el otoño. Bien es cierto que el tráiler es bastante discreto y nos desvela poco de lo que sucederá en ‘Frozen 2’. A pesar de todos, muchos han sacado sus propias conclusiones.

Listen, this is Elsa’s girlfriend and she has autumn powers. That’s it, that’s the tweet. Thank you for coming to my ted talk pic.twitter.com/u9rnLtZADT

— Lena Mills (@ksupercorp1821) February 13, 2019