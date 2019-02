‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’: ¿Cuál es el futuro de la película?

¿Habrá 'Guardianes de la Galaxia vol. 3'?

En estos momentos, todos los ojos están puestos en ‘Avengers: Endgame’, es inevitable. Aunque Marvel tiene otros estrenos pendientes, como el de la esperada ‘Capitana Marvel’, no podemos dejar de pensar en lo nuevo de los Vengadores. Por eso, a veces, olvidamos la complicada situación en la que se encuentra ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’.

La tercera entrega de esta saga era, sin duda, una de las cintas más esperadas dentro del UCM. Los Guardianes no tardaron nada en meterse al público en su bolsillo, como también lo hizo en su día James Gunn, director que consiguió darle un toque diferente a estas películas, fresco y divertido, y diferenciarlas en parte de todo lo que habíamos visto hasta el momento.

Por eso, es prácticamente imposible pensar en ‘Guardianes de la Galaxia’ sin pensar en él. Dos realidades que se han separado. Como bien sabrás, el director fue despedido por Disney después de que se recuperaran una serie de comentarios desafortunados que realizó años atrás y de que, además, el partido Republicano los criticara duramente.

Desde ese momento, el futuro de ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’ ha quedado en el aire. El guión de la película ya estaba escrito, James Gunn ya lo tenía todo preparado, con su sello, pero esa cinta que tenía en mente no será posible. Pese a que los propios actores han tratado de frenar el despido y de pedir su contratación de nuevo, el director está fuera del proyecto.

Sin embargo, el proyecto sigue en pie, tendremos tercera entrega de la saga, tal y como ha confirmado recientemente Chris Pratt. El actor, que da vida a Star Lord en ‘Guardianes de la Galaxia’, ha asegurado en la premiere de ‘La LEGO película 2’ que “habrá una tercera película”, aunque no sabe cómo será. “Pero sé que todos los que estamos a bordo estamos deseando darle a los fans lo que quieren y terminar esta trilogía de forma significativa”, añadía.

De esta manera, parece claro que no peligra ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’, aunque no quede del todo claro cómo será, quién aparecerá en ella y, sobre todo, quién la dirigirá. Lo que ya sabemos es que Taika Waititi, a quien los seguidores habían pedido encarecidamente como sustituto de James Gunn, no tomará este papel.

Aunque reconocemos un estilo similar, sobre todo si vemos ‘Thor: Ragnarok’, el director ha asegurado que no va a sustituir a James Gunn en ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’ precisamente porque esas películas pertenecen a su compañero, tienen su sello, y sería como “meterse en la casa de otro”.