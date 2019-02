Ozzy Osbourne vuelve a ser hospitalizado de urgencia

Ozzy Osbourne es uno de los artistas más conocidos de los últimos tiempos. Es un músico y compositor británico que formó parte de la banda Black Sabbath hasta finales de los años 70. Después de este hecho, decidió realizar una carrera musical como solista que no dejó indiferente a nadie.

Recientemente no ha sido noticia precisamente por cuestiones profesionales, sino personales. Y es que Ozzy Osbourne vuelve a ser hospitalizado con carácter urgente. La persona que se ha encargado de confirmar esta nueva noticia ha sido nada más y nada menos que su mujer, Sharon Osbourne.

Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter: “Como muchos habéis oído, Ozzy fue ingresado en el hospital por complicaciones con su resfriado. Sus doctores creen que es la mejor manera para encontrar un rápido camino a su recuperación. Gracias a todos por vuestra preocupación y amor”, escribió Sharon.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) February 6, 2019