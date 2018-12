Carvajal: “Era un partido intranscendente para quien quiera verlo así”

Dani Carvajal dio la cara tras la derrota por 0-3 del Real Madrid frente al CSKA de Moscú en la Champions League

Dani Carvajal dio la cara tras la derrota por 0-3 del Real Madrid frente al CSKA de Moscú en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions League. El lateral derecho se lamentó por la derrota a la vez que apoyó a Isco tras ser pitado en el partido.

Derrota

“Es un partido intranscendente para quien lo quiera ver así. Es oficial y nos vamos jodidos. Aún así, hemos conseguido el objetivo de pasar”.

Partido

“Hemos tenido bastantes opciones para irnos arriba en la primera parte. Los errores defensivos y aciertos del CSKA nos ha condenado”.

La cantera

“No creo que ni hace tres semanas la cantera era la rehostia ni que hoy no valga ni uno. Hay canteranos con gran presente y futuro. El partido no ha sido bueno, pero hay que mirar adelante aunque vamos a casa con el objetivo cumplido”.

Confianza

“Son valoraciones que tiene que hacer el míster. Los 24 que estamos somos aptos para estar aquí, queremos ayudar, pero es el mister el que decide”

Pitos a Isco

“No he visto el gesto de Isco ni me he fijado en los pitos. Es un jugador valiente, no desaparece y eso es para valorar”.