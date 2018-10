Calvo planteará en el Vaticano el traslado a Franco a la Almudena

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajará el lunes, día 29 de octubre, al Vaticano para abordar “muchos temas pendientes del Estado español y la Santa Sede”. Entre esos temas, Calvo no ha descartado abordar el posible traslado de los restos de Franco a la cripta de la catedral de la Almudena, donde la familia posee una sepultura, aunque ha admitido que “el Gobierno no puede ir más allá”.

“Por mucho que que sea un dictador, son restos humanos que solo su familia los puede recibir o puede decidir dónde están”, ha admitido Calvo en en una entrevista en Onda Cero. El Gobierno no esconde su malestar sobre esta posibilidad pero parece resignado a no poder frenar el entierro del general en pleno centro de Madrid.

El traslado está en manos de la familia

La vicepresidenta ha recordado que “lo que el Gobierno quería era cumplir la Ley de Memoria Histórica, cumplir con los informes constantes que ha hecho Naciones Unidas para que Franco no esté en una tumba de Estado, en un espacio público en el que sea enaltecido como dictador”.

Sobre la posibilidad de que acaben la Almudena, la vicepresidenta ha asegurado desconocerlo: “Yo no lo sé no soy su familia, nosotros solo dijimos que si la familia no se hacía cargo de ellos nosotros decidiríamos a donde iría”, ha indicado la vicepresidenta.

En cuanto al contenido de la reunión del lunes y la posible revisión del Concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado Español, Calvo ha eludido pronunciarse. “Hay muchos temas importantes”, se ha limitado a afirmar Calvo, quien ha recordado que “no hay un solo gobierno que no haya abierto también el espacio de comentario de las cuestiones comunes con la Santa Sede”.

Ha precisado, asimismo, que ambas partes han expresado su voluntad de verse y “ha sido muy rápido”.